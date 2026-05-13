Refuerzan seguridad en la vía Málaga - Pamplona tras quema de bus por el ELN

Las autoridades de Santander intensificaron los operativos de seguridad en la vía que comunica a Málaga con Pamplona, luego de la quema de tres buses de una misma empresa de transporte de pasajeros en hechos atribuidos al ELN y que, según las primeras hipótesis, estarían relacionados con extorsiones contra la compañía transportadora.

El más reciente ataque ocurrió en las últimas horas en el corredor vial entre la provincia de García Rovira y Norte de Santander, donde un bus de la empresa Concorde fue interceptado por hombres armados que obligaron a los pasajeros y al conductor a descender antes de prenderle fuego al vehículo.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el hecho generó temor entre viajeros y transportadores que utilizan esta carretera estratégica para la conexión entre el oriente del país y la región del Catatumbo.

Este nuevo caso se suma a otros dos ataques registrados durante la última semana en zonas limítrofes entre Santander y Norte de Santander, donde vehículos de servicio público y carga han sido incinerados en medio del recrudecimiento de las acciones armadas del ELN en el nororiente colombiano.



El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que las Fuerzas Militares ya adelantan operaciones para ubicar a los responsables.

“Son dos hechos, dos situaciones. Una primera que sucede el 6 de mayo en Norte de Santander, frontera con Santander, donde queman dos vehículos. Y otra que sucede el día de ayer, donde queman un bus acá en Santander. Ya está reforzada, el comandante de la brigada nos informó que están realizando operaciones”, señaló el mandatario departamental.

Según explicó el gobernador, las autoridades tienen información sobre la posible participación de cuatro hombres armados que se movilizan en dos motocicletas.

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“Tenemos la información que son cuatro bandidos que andan en dos motos y esperamos que los puedan capturar lo más pronto posible”, agregó.

Frente a las hipótesis sobre un posible caso de extorsión contra la empresa afectada, Díaz indicó que ese tipo de acciones corresponden al modus operandi de esa guerrilla.

“Seguramente es lo que ellos hacen. Ese es el modus operandi. Dejan extorsionar cuando no acceden a sus pretensiones. Entonces cometen actos terroristas para que estas personas tengan que pagar alguna cuota o como ellos lo llaman, impuesto revolucionario”, afirmó.

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El gobernador también advirtió que los recursos entregados a estructuras ilegales terminan financiando nuevas acciones violentas.

“Dinero que se les dé a ellos es dinero que se utiliza para más actividades terroristas”, puntualizó.

Ante el aumento de estos hechos, las autoridades reforzaron las alertas de seguridad en corredores estratégicos y en municipios con presencia histórica del ELN, especialmente en Barrancabermeja, la provincia de García Rovira y Coromoro.

Además, la Gobernación de Santander mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a cabecillas de esa organización armada ilegal que delinquen en Santander.