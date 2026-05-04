Cayó más de media tonelada de cocaína en el Pacífico: iba en barco pesquero

En medio de una operación marítima, unidades de la Armada interceptaron una embarcación pesquera cargada de droga en medio de aguas del Pacífico. La motonave llevaba oculta más de media tonelada de cocaína distribuida en decenas de costales.

La escena se desarrolló tras una alerta de Inteligencia Naval. Guardacostas desplegados desde Isla Gorgona cerraron el paso a la embarcación en el Pacífico centro y, tras la inspección, encontraron 22 sacos con 539 paquetes que, por su forma y embalaje, no dejaban muchas dudas. A bordo iban cuatro hombres colombianos, quienes fueron capturados en el lugar.

El cargamento fue trasladado hasta Tumaco, donde especialistas confirmaron el peso total: 549,7 kilogramos de cocaína. Junto a la droga también fueron incautados equipos de navegación y comunicación, piezas clave para mover este tipo de cargamentos por rutas marítimas clandestinas.

Según estimaciones, se evitó que cerca de 1,3 millones de dosis llegaran al mercado ilegal internacional, cortando de tajo ingresos cercanos a los 25 millones de dólares para estructuras criminales. El pesquero, la droga y los capturados quedaron en manos de las autoridades para su judicialización.

