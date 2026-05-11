Delincuentes vestidos con prensas del Gaula Militar secuestran a ganadero en Pailitas, Cesar

Autoridades del Cesar confirmaron el secuestro de Jaime Alberto Araque Rizo, un reconocido comerciante y ganadero de 48 años de ese departamento.

El rapto se produjo en el municipio de Pailitas, hacia las 11 de la noche del pasado domingo, cuando el comerciante se dirigía hacia su casa y fue interceptado por cuatro hombres que bajaron de una camioneta negra portando fusiles.

Uno de los aspectos que más inquieta a las autoridades es que los responsables del plagio vestían prendas similares a las utilizadas por el Gaula Militar, situación que habría evitado sospechas iniciales entre habitantes del sector.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, indicó que las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría sido trasladada hacia zonas montañosas de la Serranía del Perijá o incluso hacia la región del Catatumbo.



“Unas personas vestidas de manera falsa como Gaula del Ejército Nacional se lo llevan hacia Catatumbo. Nos encontramos en este momento precisamente desde la gobernación del departamento del Cesar, haciendo una mesa técnica de seguridad con la quinta brigada del sur del departamento donde vamos a tomar medidas administrativas en lo que tiene que ver del rescate y con la ayuda de Dios traer sano y salvo al seno de su familia al señor Jaime Humberto Araque Rizo”, detalló el secretario.

Por el momento, organismos de inteligencia no descartan que detrás del secuestro estén miembros del ELN, grupo armado que tiene presencia en zonas rurales entre los departamentos del Cesar y La Guajira. El ejército y la Policía han desplegado operativos en las vías mientras rastrean las rutas utilizadas por los secuestradores.

Tras conocer el hecho, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) rechazó el secuestro y advirtió que “estamos regresando a las épocas más oscuras de violencia e inseguridad en Colombia” y pidió a las autoridades actuar con rapidez para lograr la liberación del comerciante sano y salvo.



Segundo secuestro en menos de un mes

Jaime Araque es el segundo ganadero secuestrado en menos de un mes en el departamento del Cesar. El caso anterior ocurrió el 28 de abril pasado, en la vía que comunica a Ocaña y Aguachica, cuando hombres armados se llevaron a José Said Pérez Osorio, de 75 años, en momentos en que se movilizaba hacia su finca.

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Frente a este caso, el secretario de Gobierno del Cesar informó este lunes que el adulto mayor fue liberado y está con su familia: “Es una alegría para la gobernación del departamento del del Cesar comunicar la liberación de José Said Pérez Osorio, una persona de 75 años que se encontraba secuestrada en el sector de Río de Oro. Es gratificante expresarles que ya se encuentra con su familia, el señor José Saí Pérez Osorio. Bienvenido a la libertad”, exclamó el funcionario.