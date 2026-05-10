Hombres armados roban 14 camionetas de alta gama en cercanías a Pelaya, Cesar: esto se sabe

El Departamento de Policía en Cesar intenta ubicar las 14 camionetas doble cabina que fueron robadas esta semana en la vía que pasa por la población de Pelaya, al parecer, en lo que fue un episodio de intimidación protagonizado por guerrilleros.

Aunque el suceso tuvo lugar este jueves, según le confirmó a Blu Radio la Gobernación de Cesar, apenas hace unas horas fue denunciado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El exmandatario relató que, pasadas las 7:00 de la noche, hombres armados interceptaron los camiones en los que se movilizaban los vehículos, con amenazas bajaron a sus conductores y se llevaron los automotores.

De la misma manera, otro grupo habría amedrentado a los conductores de las grúas que tenían agendado recoger las camionetas. Los trailers fueron dejados vacíos en una vía terciaria y prohibieron que los recogieran.



“La guerrilla se robó dos niñeras (camiones) cargados con 14 camionetas doble cabina en Pelaya (Cesar) tipo 7:00 de la noche obligaron a los conductores a bajar las camionetas y se las llevaron y los cabezotes también, dejaron los trailers en la via terciaria y amenazaron a las grúas que se contrataron para recoger los trailers q no podian ir por ellos”, fueron las palabras que escribió en sus redes sociales.

Este hecho se une a la ola de violencia que golpea al departamento de Cesar, sobre todo en aquellos municipios que están cerca a la subregión del Catatumbo. Allí, hay presencia confirmada de grupos armados como Ejército de Liberación Nacional (ELN), Disidencias de las Farc, Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, sin dejar de lado las bandas delincuenciales propias de cada municipio.

Las autoridades competentes no han enviado un pronunciamiento oficial relacionado con estos hechos.