Así reaccionó la política antioqueña tras conocerse la absolución de Álvaro Uribe Vélez

La decisión que tomó en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ha generado todo tipo de reacciones desde el departamento de Antioquia en donde el exmandatario recibió la noticia y se espera que se pronuncien en las próximas horas.

Uno de los primeros en referirse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de su cuenta de X aseguró que, “confío en la justicia de nuestro país. A nivel personal me alegra la absolución del expresidente Álvaro Uribe, un hombre que ha hecho mucho por Colombia. Mi gratitud con él y un abrazo también a su familia”.

También habló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien desde el Occidente del departamento expresó su alegría por la decisión, a la vez manifestó que nunca había duda de la inocencia del expresidente.

"Recibo con profunda alegría y esperanza la ratificación de la inocencia del presidente Álvaro Uribe. Nunca dudamos de su integridad ni de su rectitud. Hoy celebramos con él, con su familia y con todos los colombianos que reconocemos su entrega al país".



Le puede interesar: " type="text/html" data-cms-ai="0"> Estados Unidos reacciona a absolución de Álvaro Uribe: "Años de caza política"

Sin embargo, no todas han sido reacciones positivas frente a la absolución de Álvaro Uribe Vélez, ya que el senador de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, indicó que la justicia puede tardar pero que va a llegar con el exmandatario. El político paisa pidió que continúen las investigaciones hasta que sea condenado.

"Respetamos las decisiones de la justicia, pero no descansaremos hasta que se sepa toda la verdad. Aquí la verdad no se archiva, aquí la verdad no se rinde. Colombia algún día sabrá la verdad para que descansemos en paz, la verdad sobre este señor Álvaro Uribe Vélez".

Publicidad

Pero allí no paran las manifestaciones por la decisión en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, ya que se conocieron otros pronunciamientos de cariño por el expresidente de Colombia como la del representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, quien indicó que se necesitaba volver a evaluar las pruebas con las que se condenó a Uribe Vélez en primera instancia.

"Lo necesario era hacer una valoración de la prueba como se hizo en esta instancia, actuar sin sesgos como se hizo en esta instancia y el resultado no podía ser otro que la declaratoria de la inocencia".

En este sentido también habló el senador Esteban Quintero, que celebró la absolución del exmandatario, manifestó que el también exsenador fue perseguido por muchos años y expresó que espera la presencia activa de Álvaro Uribe Vélez en las elecciones del 2026.

Publicidad

"Hoy la justicia absolvió al presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo persiguieron por años, lo difamaron sin pruebas, pero no pudieron con su honor ni con su historia. Presidente Álvaro Uribe, lo esperamos en las urnas".

Por ahora, se espera que el expresidente de Colombia haga un pronunciamiento en las próximas horas desde su vivienda en el Oriente antioqueño en donde, además, podría hablar con más claridad sobre las aspiraciones políticas del Centro Democrático para el próximo año.