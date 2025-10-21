En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Estados Unidos reacciona a absolución de Álvaro Uribe: "Años de caza política"

Estados Unidos reacciona a absolución de Álvaro Uribe: "Años de caza política"

La justicia revocó este martes la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, decisión que llegó hasta la Casa Blanca en Estados Unidos.

Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Varias han sido las reacciones luego de que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera, en segunda instancia, al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno. El juez del caso dejó sin efecto la condena de 12 años con beneficio de casa por cárcel a la que había sido sentenciado en el polémico juicio.

Una de las voces políticas que se pronunció al respecto fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. A través de su cuenta de X envió un corto, pero contundente mensaje, sobre la decisión que tomó la justicia este martes, 21 de octubre.

“La justicia colombiana ha prevalecido tras la absolución del expresidente Uribe tras años de caza política en su contra y su familia”, escribió Marco Rubio.

Estados Unidos reacciona a absolución de Álvaro Uribe
Estados Unidos reacciona a absolución de Álvaro Uribe
Tomada de X @SecRubio

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad