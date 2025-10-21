Estados Unidos reacciona a absolución de Álvaro Uribe: "Años de caza política"

Varias han sido las reacciones luego de que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera, en segunda instancia, al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno. El juez del caso dejó sin efecto la condena de 12 años con beneficio de casa por cárcel a la que había sido sentenciado en el polémico juicio.

Una de las voces políticas que se pronunció al respecto fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. A través de su cuenta de X envió un corto, pero contundente mensaje, sobre la decisión que tomó la justicia este martes, 21 de octubre.

“La justicia colombiana ha prevalecido tras la absolución del expresidente Uribe tras años de caza política en su contra y su familia”, escribió Marco Rubio.