Human Rights Watch pide respetar la absolución de Uribe y la independencia judicial en Colombia

Human Rights Watch (HRW) se pronunció sobre la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara su inocencia en el proceso por presunta manipulación de testigos. A través de un mensaje publicado por su directora para las Américas, Juanita Goebertus, la organización internacional destacó que la decisión judicial debe ser respetada y que las autoridades deben garantizar la independencia de los jueces frente a presiones políticas.

“El fallo debe ser tramitado por las vías judiciales y no mediante presiones públicas”, señaló Goebertus en su cuenta de X, subrayando que la independencia judicial es un elemento central del Estado de derecho.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, en juicio Foto: AFP

Su declaración se dio poco después de que el presidente Gustavo Petro criticara la decisión del Tribunal, afirmando que el fallo contradecía a la Corte Suprema de Justicia. El pronunciamiento de HRW busca enviar un mensaje de respaldo a la institucionalidad judicial en un contexto en el que el Gobierno y sectores políticos han reavivado la discusión sobre los límites de la independencia de la justicia.

El llamado de Goebertus —en representación de una de las organizaciones más influyentes en la defensa de derechos humanos— apunta a que las diferencias frente a las decisiones judiciales deben resolverse dentro de los canales legales y con pleno respeto por la autonomía de los jueces.