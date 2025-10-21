Cabal aplaude absolución de Uribe; Pizarro insiste: “Las víctimas seguimos esperando verdad”

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta en agosto pasado por el Juzgado 44 Penal del Circuito. Según el fallo, la jueza Sandra Heredia incurrió en deficiencias estructurales y errores en la valoración de las pruebas, lo que llevó a la decisión de dejar sin efecto la sentencia.

El magistrado Manuel Antonio Merchán, ponente del fallo, explicó que no existían elementos que demostraran la intención de Uribe de alterar testimonios ni de inducir a terceros al delito de soborno. Esta absolución, que fue recibida con alivio en el Centro Democrático, tiene también implicaciones políticas en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026.



Cabal aseguró que “se respetaron las garantías judiciales y Uribe volverá a las calles”

La senadora María Fernanda Cabal fue una de las primeras figuras del uribismo en reaccionar. En entrevista con Blu Radio, aseguró que el fallo representa “un respiro” en medio de lo que considera una crisis de justicia en el país. “A pesar de la ausencia de justicia de la que padecen la mayoría de los colombianos, hoy se respetaron las garantías judiciales de un debido proceso”, afirmó.

Cabal dijo que el expresidente Uribe retomará su papel activo en la política, especialmente en la campaña de su partido: “Esto marca la línea de campaña, vuelve y pone al presidente Uribe en el centro de atención, porque es el hombre que ama profundamente a Colombia”. La senadora también reveló que, tras conocer la decisión del Tribunal, le escribió al expresidente un mensaje: “Le mandé una frase, le dije: ‘Dios está con usted’. Me respondió en el mismo sentido, y siento que se hizo justicia”.

Frente al anuncio del presidente Gustavo Petro, quien convocó una recolección de firmas para una constituyente, Cabal fue tajante: “Él es un anarquista que no respeta las normas ni la dignidad de las cortes. Juega a ser víctima, pero eso no le va a salir”.



VIDEO: momento exacto en que el magistrado Manuel Antonio Merchán absolvió al expresidente Uribe Foto: AFP / redes sociales

Pizarro: “Ante la historia, Uribe fue condenado”

En contraste, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, calificó la decisión como una “disparidad jurídica” entre las dos instancias, pero confió en que la Corte Suprema de Justicia revise el fallo en casación. “Ante la historia ya queda que Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia. Este proceso no ha terminado, las víctimas seguiremos buscando justicia”, dijo.

Pizarro anunció que acompañará al presidente Petro en la Plaza de Bolívar en apoyo a la convocatoria del “poder constituyente” y defendió la legitimidad del senador Iván Cepeda como precandidato presidencial. “Él nunca ha sido investigado. El investigado ha sido y seguirá siendo Álvaro Uribe”, recalcó.

Publicidad

Además señaló que, más allá del fallo judicial, persiste una deuda histórica con las víctimas del conflicto. Afirmó que la absolución de Álvaro Uribe no puede interpretarse como el fin de la búsqueda de justicia y verdad, especialmente para quienes han sufrido las consecuencias de la violencia política. Según dijo, su compromiso y el del Pacto Histórico es seguir insistiendo en que “las heridas del país no se cierran con un fallo, sino con la verdad completa”.

El país político, dividido una vez más por un fallo judicial, ahora se prepara para un nuevo capítulo en los estrados y en las urnas, con Uribe reivindicado y Cepeda fortalecido en sus causas.