¿Aspirará Álvaro Uribe al Senado tras ser absuelto por la justicia? Esto dice el Centro Democrático

El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez podría mantener su intención de aspirar nuevamente al Senado, luego de haber sido absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

En diálogo con Meridiano Blu, Vallejo celebró la decisión judicial que tumbó la condena en primera instancia contra el exmandatario y la calificó como una reivindicación de su inocencia.

“Recibimos esta decisión con inmensa alegría por el presidente, su familia, el partido y por Colombia. La verdad y la justicia imperaron. Se logró demostrar que Álvaro Uribe es inocente y que no ha cometido un solo delito”, afirmó.

El dirigente político destacó que el expresidente ha sido “un batallador en defensa de la democracia” y aseguró que seguirá activo políticamente, más aún ante las críticas que ha hecho al Gobierno actual.



Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático Foto: Instagram Gabriel Vallejo

“Uribe seguirá dando la misma batalla que ha dado en los últimos 60 años. Está preocupado por lo que viene ocurriendo en el país”, agregó.



Su posible aspiración al Congreso

Consultado sobre una eventual candidatura al Senado, Vallejo recordó que el partido había anunciado hace más de un mes la intención del expresidente de ocupar el puesto número 25 en la lista cerrada del Centro Democrático, siempre y cuando las circunstancias judiciales lo permitieran.

“Le habíamos dicho al país que si las circunstancias judiciales se lo permitían, él aspiraría al Senado. Habría que preguntarle si esa decisión se mantiene, pero por Colombia y por el partido, esperaría que así sea”, señaló.

¿Uribe a la Vicepresidencia?

El presidente del Centro Democrático también se refirió a la posibilidad, planteada por la senadora María Fernanda Cabal, de que Uribe sea fórmula vicepresidencial de quien gane la encuesta interna del partido.

“Jamás hemos tocado ese tema con el presidente Uribe. Él está enfocado en Colombia, en desmontar las infamias en su contra y en los problemas del país. No me ha planteado ninguna aspiración a la vicepresidencia”, aclaró Vallejo.