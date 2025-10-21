En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Iván Cepeda no descarta acudir a instancias internacionales tras absolución a Uribe

Iván Cepeda no descarta acudir a instancias internacionales tras absolución a Uribe

El senador y precandidato Iván Cepeda anunció que interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación.

Iván Cepeda reacciona a condena de Álvaro Uribe.jpg
Iván Cepeda reacciona a condena de Álvaro Uribe //
Fotos: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

El senador y precandidato Iván Cepeda se pronunció tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia por soborno a testigos y fraude procesal.

Cepeda anunció que interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación a la decisión tomada por el Tribunal. “Anunciamos claramente, como ustedes lo podrán deducir, que apelaremos al recurso de la casación”, señaló Cepeda en una declaración en la que estuvo acompañado por su equipo jurídico.

Además, el senador no descartó la posibilidad de acudir a instancias internacionales. “Que estudiaremos incluso otros contextos, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, eso no lo hemos decidido pero entendemos que también es una posibilidad”, señaló Cepeda.

Es importante recordar que el senador y precandidato fue reconocido como víctima en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe.

“Contrario a cualquier ilusión que haya por parte de la defensa de Álvaro Uribe, o de Álvaro Uribe, de aquí termina este litigio judicial pues debemos decir que estamos decididos a continuar el camino de búsqueda de la justicia”, agregó Cepeda.

