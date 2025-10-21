Así reacciona Colombia a la absolución de Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno y fraude procesal, en el marco del proceso judicial que se seguía en su contra por presuntas maniobras para manipular testigos. El fallo, que se centra en tres testimonios y dos cartas enviadas por exparamilitares, deja pendiente la definición sobre el testimonio del exparamilitar Juan Carlos “el Tuso” Sierra y el delito de soborno simple relacionado con la exfiscal Hilda Niño.

La decisión ha provocado múltiples reacciones en el panorama político colombiano, especialmente de figuras cercanas al expresidente y líder del Centro Democrático.

El también expresidente Iván Duque fue uno de los primeros en pronunciarse, asegurando que “se ha hecho justicia”.

La inocencia que Álvaro Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido. Su gallardía, honestidad, patriotismo y compromiso con la legalidad han derrotado a tantos malquerientes que pretendieron castigar su batalla contra el crimen. El tribunal derrotó todas las irregularidades del proceso con transparencia y rigor. Mis felicitaciones a @AlvaroUribeVel, a su equipo de defensa y a su familia por esta gran victoria de la democracia y del imperio de la ley aseguró

Desde el Congreso también llegaron muestras de respaldo. El senador conservador Efraín Cepeda afirmó que el fallo “refleja la solidez de nuestra institucionalidad y el firme compromiso de la rama judicial con el Estado de derecho”. Además, destacó la trayectoria de Uribe y consideró que su liderazgo “es fundamental para enfrentar la compleja coyuntura que atraviesa el país”.



Por su parte, el partido Cambio Radical señaló en un comunicado que “hoy prevalecieron la verdad y el debido proceso. La justicia habló: el Tribunal Superior de Bogotá, con todas las garantías, absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe. Los jueces y sus decisiones deben respetarse”.

La senadora María Fernanda Cabal también celebró la determinación judicial, asegurando que “se cae porque fue una condena basada en suposiciones. El tribunal deja claro que todavía podemos tener esperanza de justicia en Colombia, la separación de poderes es un hecho”.

En el mismo sentido se pronunció la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, quien expresó: “Hemos defendido su honorableidad y hoy sentimos una victoria que regocija a los colombianos. Se ha hecho justicia porque el presidente Uribe ha sido un hombre que no ha hecho sino servirle a Colombia con un amor infatigable en todo su ejercicio. Nos sentimos muy honrados de ser uribistas como lo hemos sido siempre”.