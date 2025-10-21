Esta es la sentencia con la que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, revocando la condena de 12 años de prisión que le había impuesto en agosto pasado la jueza Sandra Heredia. La decisión, leída por el magistrado Manuel Antonio Merchán, concluye que no existen pruebas directas ni inferenciales que demuestren la falsedad o artificio necesario para configurar el delito.

“La ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal. Por ello se ha de revocar la sentencia”, indicó Merchán al leer el fallo que deja sin efecto la condena contra el exmandatario.

La sentencia señala que la valoración probatoria en primera instancia se redujo a “apreciaciones subjetivas sobre la credibilidad de los testigos, sin aplicar criterios técnicos ni principios de lógica formal”. Según el tribunal, no se acreditó que Uribe hubiera instigado a exparamilitares para manipular testimonios en contra del senador Iván Cepeda, quien lo había señalado de presuntos vínculos con grupos paramilitares.



Álvaro Uribe Foto: AFP

El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte no solo archivó la investigación contra Cepeda, sino que abrió una indagación contra Uribe al encontrar indicios de que habría intentado influir en testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.

Con este fallo, el tribunal resolvió revocar la condena del 1 de agosto de 2025 y absolver a Álvaro Uribe Vélez de ambos delitos, en concurso homogéneo y sucesivo. Aunque la decisión representa un triunfo jurídico para el expresidente, el proceso aún podría llegar a la Corte Suprema de Justicia si las partes interponen un recurso de casación.