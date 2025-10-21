Duros cuestionamientos del Tribunal Superior a sentencia de jueza Sandra Heredia contra Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala Penal, absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la condena de 12 años de prisión domiciliaria que había sido dictada en primera instancia por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

Esta decisión judicial, que extiende la absolución a los episodios de los testigos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco, alias 'Diana', contiene un duro cuestionamiento a la jueza de primera instancia por incurrir en "errores metodológicos".

El magistrado Manuel Antonio Merchán, al frente de la Sala, afirmó que el fallo condenatorio "carecía de rigor probatorio" y presentaba graves vicios. El Tribunal fue enfático en señalar que Heredia incurrió en serias deficiencias estructurales en su sentencia, incluyendo una "falta de motivación y el uso de premisas vagas".

Además, la defensa había solicitado la revocatoria del fallo al considerar que se basó en inferencias y metáforas y no en pruebas objetivas.



El magistrado Merchán leyó textualmente la siguiente conclusión del fallo: "La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas al construir inferencias sobre subordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo”.

"La sentencia incurrió en error al asumir que el interés del acusado en obtener pruebas lícitas equivalía a dolo determinador, interpretando falazmente recomendaciones de decir siempre la verdad como encargo ilícito sin evidencia”, agregó.

Las conversaciones interceptadas analizadas por la Sala revelan la “ausencia de instrucciones para inducir falsedad y quienes tuvieron contacto con Uribe niegan fines ilícitos”. La Sala advirtió que no se aplicó la sana crítica y que la jueza incurrió en sesgos retóricos. Por esta razón, el Tribunal se vio obligado a realizar un análisis detallado de cada pieza probatoria, el cual requirió la máxima diligencia para su comprensión, por favor incluye esto.