Sectores políticos en Antioquia reaccionan a la orden de libertad de Álvaro Uribe Vélez

Luego de que recientemente el Tribunal Superior de Bogotá revocara la detención domiciliaria del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a la espera que se tome una decisión en segunda instancia sobre la condena que le fue impuesta al exmandatario hace algunas semanas, desde Antioquia llegaron las primeras reacciones ante la libertad del excongresista.

Uno de los primeros en hablar del hecho fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien a través de su cuenta de X puso, “¡Libertad!”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la justicia le dio la razón al expresidente.

"Uribe no debió haber sido privado de la libertad y, sobre todo, sabiendo que existe una segunda instancia. Entonces, en ese sentido, pues la justicia ha hablado, las instituciones funcionan y, por supuesto, en Colombia existe la separación de poderes", destacó el mandatario.

Por su parte, el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, y quien fue una de las personas que estuvo en la vivienda de Álvaro Uribe Vélez mientras estuvo en detención domiciliaria, manifestó que con la decisión, se le habían vulnerado los derechos fundamentales al exmandatario.

"La orden de prisión domiciliaria nunca debió existir por la juez 44 en primera instancia, porque se sustentó en argumentos vagos, populistas e inconstitucionales", insistió de Bedout.

En un sentido similar se expresó el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, indicó que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá es una victoria de la verdad y de la democracia.

"Que evidentemente la jueza ha tomado todas sus decisiones frente al presidente Uribe con rabia, basadas en política, no fueron tomadas en derecho. Y es un muy buen indicio que el Tribunal Superior de Bogotá va a revisar la segunda instancia en derecho", manifestó López.

El diputado de Antioquia, Luis Peláez, insistió en defender la institucionalidad del país, así como lo hizo cuando se conoció la condena de 12 años contra el expresidente.

"Cuando las decisiones son en contra, no se puede ir en contra de la institucionalidad y cuando son a favor, entonces hay que celebrar la institucionalidad. Yo sigo haciendo el mismo llamado a proteger las decisiones judiciales", aseguró el diputado.

Finalmente, y a la espera de que se defina la condena en segunda instancia contra Álvaro Uribe Vélez, el exmandatario afirmó en su cuenta de X que, “gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”.