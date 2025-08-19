EPM anuncia cortes de agua en Medellín y Bello esta semana por mantenimientos

Para garantizar la calidad del agua y cumplir con los protocolos de salubridad, EPM informó que realizará cortes de agua programados en varios sectores de Medellín y Bello, esta última, localidad del norte del Valle de Aburrá. Estas labores corresponden al lavado de tanques de almacenamiento, una medida obligatoria que se hace dos veces al año para asegurar agua potable en condiciones óptimas.



Cortes en Medellín y Bello entre el 20 y 22 de agosto

Los trabajos comenzarán el miércoles 20 de agosto desde las 9:00 de la noche hasta el jueves 21 a las 4:00 de la mañana en sectores de Medellín como Aures No. 2, Picacho, 12 de Octubre, Mirador del Doce y Picachito, así como en el barrio París de Bello. En total, 13.181 usuarios estarán sin servicio durante esas horas.

El jueves 21 de agosto la interrupción se repetirá en Villa del Socorro, con impacto para 20.242 usuarios de barrios como San Isidro, Palermo, Moravia, Moscú No. 1, Villa del Socorro y sectores de Bello como Zamora, La Gabriela y Acevedo. El restablecimiento está previsto para el viernes 22 a las 4:00 de la mañana.

Adicionalmente, en el circuito París de Bello se implementarán cortes diarios de 10:00 de la noche a 4:00 de la mañana, como parte del proceso de estabilización del sistema. Estas interrupciones incluyen a 7.402 usuarios de los sectores El Triunfo, El Progreso No. 2, Picacho y París.

Cortes de agua en el Valle de Aburrá. Foto: EPM.

Zonas altas de Medellín también tendrán cortes nocturnos

Por el funcionamiento restringido del canal Piedras Blancas – El Toldo, se realizarán cortes nocturnos en los circuitos La Montaña y La Honda-La Cruz, desde las 9:00 de la noche hasta las 8:00 de la mañana. En estos sectores se verán afectados 15.603 usuarios.

En La Montaña, los barrios impactados incluyen Versalles, La Cruz, El Raizal, Carpinelo y La Avanzada. En La Honda-La Cruz, los cortes afectarán a Bello Oriente, La Honda y parte de Versalles No. 2.

Finalmente, EPM agradeció la comprensión de la comunidad y reiteró que estos trabajos de mantenimiento y lavado de tanques son indispensables para garantizar la calidad y continuidad del servicio de acueducto en Medellín y Bello.