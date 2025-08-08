Esta es la boleta de encarcelamiento de Álvaro Uribe Vélez; el expresidente ya la firmó

Esta es la notificación que envió el Juzgado Tercero Penal de Rionegro al Inpec informando que ya fue remitida la boleta de encarcelamiento del expresidente Álvaro Uribe a la cárcel de Sonsón, Antioquia. El documento señala que Uribe ya firmó el acta de compromiso que le permite acceder a la prisión domiciliaria en su finca.

El expresidente ya había confirmado que ante un juez de Rionegro se formalizó la prisión domiciliaria que debe cumplir tras la condena en su contra a 12 años por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

"Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro, me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes", dijo Uribe en un video divulgado por su partido, el Centro Democrático.

En el video, aparentemente grabado en el estudio de su casa campestre en Rionegro, a una hora de Medellín, Uribe muestra un documento que parece ser el acta de detención firmada hoy.



La boleta de encarcelamiento de Álvaro Uribe

Este viernes, 8 de agosto, se conoció la boleta que evidencia que el expresidente Uribe ya quedó oficialmente detenido en su casa.

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en la comisión 002 remitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá D.C., me permito comunicarle que este despacho judicial el día de hoy, remitió con destino al ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPEC DE SONSÓN, ANTIOQUIA, la boleta de encarcelamiento suscrita por el titular de este despacho en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, quien fue sentenciado por el juzgado comitente, como determinador penalmente responsable del delito de Soborno en Actuación Penal en concurso homogéneo, y en concurso heterogéneo con Fraude Procesal en concurso homogéneo, imponiéndosele como pena principal doce (12) años de prisión, bajo el sustituto de prisión domiciliaria se lee en la boleta.

