ELN intensifica paro armado en varias regiones: programa 20 de diciembre de 2025

El Radar del sábado 20 de diciembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.
- María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, habló sobre la ofensiva terrorista del ELN.
- El exsenador Roy Barreras comentó sobre su candidatura a la presidencia.
- Clara Borda, docente y Crystal Kreider, Coach en Programa de Inmersión Dual, enfatizaron sobre la enseñanza del idioma y la cultura de Colombia para los niños en Estados Unidos.
- Mauricio Amaya, gerente general de STS, señaló las recomendaciones para evitar ser víctima de fraude y suplantación digital.
