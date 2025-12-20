ELN intensifica paro armado en varias regiones: programa 20 de diciembre de 2025

El Radar del sábado 20 de diciembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, habló sobre la ofensiva terrorista del ELN.

El exsenador Roy Barreras comentó sobre su candidatura a la presidencia.

Clara Borda, docente y Crystal Kreider, Coach en Programa de Inmersión Dual, enfatizaron sobre la enseñanza del idioma y la cultura de Colombia para los niños en Estados Unidos.

Mauricio Amaya, gerente general de STS, señaló las recomendaciones para evitar ser víctima de fraude y suplantación digital.

Escuche el programa completo aquí: