SIP pide a Gobierno Petro cesar “de manera inmediata” la estigmatización contra medios y periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa de Prensa, SIP, emitió un pronunciamiento sobre el trato del presidente Gustavo Petro a los medios de comunicación.

Según la declaración, Petro en sus discursos públicos, en su cuenta de X y en sus alocuciones ha estigmatizado a periodistas y medios que han hecho críticas a su gestión. La SIP explica que Petro se refiere a los periodistas “de manera despectiva y peyorativa, los rotula como opositores, los responsabiliza de conductas delictivas y de los problemas del país”.

Además en el documento se asegura que hay una utilización del sistema de medios públicos en Colombia que amplifican los mensaje del Gobierno sin que se abra espacio a voces y opiniones contrarias.

Periodismo / micrófonos / referencia Foto: AFP

“Resaltar que la estigmatización constituye una forma de apología de la violencia, que no solo incita a agredir a la prensa, sino que también profundiza los niveles de intolerancia, la división y polarización de la sociedad. Reiterar el llamado al Gobierno colombiano a que cese de manera inmediata la estigmatización en contra de periodistas y medios de comunicación”, dice el comunicado de la SIP.



Es por eso que la Sociedad Interamericana de Prensa le pide al Gobierno que garantice la independencia editorial del sistema de medios públicos y se abstenga de otorgar privilegios o imponer restricciones a medios de comunicación.

“Exhortar al gobierno a que reconozca la importancia de respetar plenamente todas las garantías que implica el ejercicio de la libertad de prensa, especialmente en el contexto del proceso electoral en curso, para el cual, dicho respeto resulta fundamental para la garantía y el buen funcionamiento de la democracia, y que actúe en consecuencia”, señala la SIP.