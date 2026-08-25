¿Qué pasará con el estudio de los niños tras terremoto? Hay algunos proyectos

La educación se convirtió en una de las principales preocupaciones tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. La emergencia dejó miles de estudiantes sin espacios adecuados para recibir clases, especialmente en el departamento del Chocó.

De acuerdo con informes del Ministerio de Educación Nacional, con corte al 18 de agosto, entre 400.000 y 500.000 estudiantes resultaron afectados directamente en diferentes regiones del país. A esto se suma el deterioro de la infraestructura escolar: cerca de 2.000 sedes educativas presentan algún tipo de daño, mientras que el balance inicial consolidado por las autoridades registra 1.631 establecimientos afectados en 19 departamentos.

Chocó, Valle del Cauca, Tolima y Risaralda aparecen entre los territorios con mayores afectaciones, además de ciudades como Cali y Pereira. Ante este panorama, el desafío no consiste únicamente en reconstruir los colegios, sino en encontrar soluciones que permitan que los niños y jóvenes regresen a estudiar mientras avanzan las obras definitivas.

Terremoto en Chocó Foto: AFP

Shakira anunció inversión de un millón de dólares para reconstruir escuelas

La situación también ha llamado la atención de organizaciones privadas, fundaciones y figuras públicas. Una de las voces que se ha pronunciado sobre la emergencia es la de la cantante colombiana Shakira, quien llegó hasta el departamento del Chocó para anunciar una inversión de un millón de dólares destinada a apoyar la reconstrucción de escuelas, en articulación con autoridades locales y el Gobierno nacional.



Durante su visita, la artista puso el foco en el impacto que la interrupción de las clases puede tener sobre los menores afectados.

“Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro”.

Publicidad

La preocupación radica en que la reconstrucción de la infraestructura destruida podría tomar años, mientras que los estudiantes necesitan una respuesta mucho más inmediata. Expertos y organizaciones que trabajan en la emergencia han planteado que el objetivo debería ser lograr que cientos de miles de alumnos puedan regresar a espacios educativos seguros en cuestión de semanas y no de años.

Shakira visita Chocó tras terremoto. Foto: suministrada.

Megaulas: la propuesta para que los estudiantes regresen a clases

Una de las alternativas planteadas para enfrentar esta emergencia es la implementación de las denominadas Megaulas, una propuesta presentada por Alejandro de Zubiría, director de la Fundación Social Alberto Merani.

Se trata de estructuras geodésicas de gran formato diseñadas para funcionar como espacios educativos abiertos. Según la propuesta, cada una tendría capacidad para albergar simultáneamente a cerca de 250 estudiantes y podría instalarse en zonas donde exista una alta concentración de alumnos que hayan perdido sus aulas de manera temporal o definitiva.

Publicidad

La iniciativa busca responder a una de las principales dificultades después de un desastre natural: los tiempos de construcción. Mientras la reconstrucción de un colegio convencional puede tardar entre tres y cinco años, debido a procesos de licitación, diseños, contratación y ejecución de las obras civiles, el sistema de componentes estandarizados de las Megaulas permitiría realizar su ensamblaje en cuestión de semanas.

El objetivo, por tanto, sería separar la atención de la emergencia educativa de los cronogramas necesarios para reconstruir de manera permanente las instituciones.