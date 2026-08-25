Deudas, tutelas y contratación, los temas que dejó reunión de conservadores con MinSalud

Tras una reunión con la ministra de Salud, Ana María Vesga, la bancada del Partido Conservador conoció un diagnóstico sobre la situación del sistema de salud, que incluye deudas entre EPS y hospitales, el aumento de tutelas por problemas en la atención y cuestionamientos sobre contratación realizada en los últimos días del anterior gobierno.

Sobre deudas entre EPS y hospitales

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que las deudas entre EPS y hospitales estarían entre los $30 y $45 billones, aunque explicó que todavía se está consolidando una cifra definitiva.

También señaló que la ministra expuso que actualmente se presentan cerca de 5.600 tutelas diarias y que el 70% corresponde a temas de salud. De estas, el 60% estaría relacionado con la falta de medicamentos.



Otro de los puntos abordados fueron los equipos básicos en salud, que, según informaron, tuvieron un costo de $14 billones.

“No tomaron datos de salud, sino datos para politizar, para agregar votos, pero esos 14 billones de pesos fueron para hacer la política, agrego yo, y no para mejorar la salud de los colombianos”, afirmó.

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Durante el encuentro también se habló del plan de choque anunciado para el sector. Cepeda señaló que la ministra reiteró que inicialmente se destinarían $10 billones y que la atención se organizaría en tres niveles, empezando por los casos más graves y las enfermedades huérfanas.

“Que no va a desacatar la corte constitucional en el sentido del reajuste de la UPC como lo hizo el gobierno anterior, y acaba de llegar además el incidente de desacato, que la financiación a la salud se va a hacer a través de bonos que se puedan negociar en el mercado secundario, de compras y de reconfiguración de tarifas”, señaló.

Además, señaló que la ministra se refirió a la contratación en el sector salud y aseguró que entre el 1 y el 6 de agosto se habrían firmado contratos por cerca de $600.000 millones “de gente que no trabaja, de funciones duplicadas, de manera que ahí hay unas incidencias también importantes de carácter penal”.