¿Incendios en el Tolima son causados? Afectados aseguran ver "cosas raras"

No cesa el fuego en el departamento del Tolima y, según autoridades, siguen presentes alrededor de diez incendios forestales los cuales, hasta ahora, han afectado alrededor de 22 municipios y han consumido cerca de 27.000 hectáreas que han destruido cultivos de arroz, maíz, limón, entre otros, que ponen en riesgo la estabilidad de cientos de familias.

En diálogo con Noticias Caracol, campesinos piden ayuda al Gobierno nacional ante esta emergencia que “los obliga a empezar de cero” tras destruir varios cultivos en muy poco tiempo, los cuales requieren de muchos meses para volver a emerger y se ve la devastación de las hectáreas y de la biodiversidad local.

“Las perdidas son materiales. Se dañó el medioambiente, toda la capa vegetal. Los cultivos de mango, los palos de mango y los cachacos para la hoja del tamal”, indicó uno de los campesinos. Son varios de ellos los que han llegado a varias veredas a intentar ayudar a las autoridades para mitigar esta emergencia.

Incendio en Tolima AFP

“Gente viene y mete candela”

La campesina Miryam Rueda, una de las damnificadas por este incendio, aseguró que han visto “cosas raras”, entre esas, que llegan personas a los lotes a encender fuego sin razón alguna y de un momento a otro se generan estos fuertes incendios que los dejan sin nada.



“El pasto para el ganado se nos quemó todo, esperamos que el Gobierno nos ayude y la gente. Necesitamos la comida para el ganado”, dijo en medio de lágrimas, clamando que pronto llegue en esas manos para superar esta emergencia que afecta la industria ganadera de la región.

“Ayer la comunidad nos envió un video que personas en una motocicleta prendieron una finca (…) No sabemos si estos incendios son de manos criminales, necesitamos que llegue la fuerza pública acá o vamos a estar todo el año mitigando incendios”, aseveró el alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta.