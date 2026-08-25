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Blu Radio  / Nación  / Por pedir marchas para hacer "invivible" al país, EE. UU. le quitó la visa a Viviana Marín

Por pedir marchas para hacer "invivible" al país, EE. UU. le quitó la visa a Viviana Marín

El Departamento de Estado confirmó la revocación del documento de ingreso a territorio estadounidense tras las declaraciones de la mujer sobre la gobernabilidad del país.

Visa de Estados Unidos
Visa de Estados Unidos
Foto: Embajada de EEUU en Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

El Gobierno de los Estados Unidos decidió revocarle la visa de ingreso a ese país a la activista política Viviana Marín. La medida fue adoptada por el Departamento de Estado tras las declaraciones públicas realizadas por Marín contra la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

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La confirmación del retiro del visado la hizo pública el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a través de sus canales oficiales.

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El subsecretario Landau explicó la postura de la administración norteamericana frente a los pronunciamientos de la activista tras los resultados electorales.

"Esta es Viviana Marín, una activista política de Colombia. Poco después de que Abelardo de la Espriella fuera elegido presidente en junio pasado, exhortó públicamente al pueblo colombiano a tomarse las calles para hacer 'invivible' el país bajo el nuevo gobierno. Si bien sin duda tiene derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a los EE. UU. No damos la bienvenida a quienes ejercen la oposición política mediante la violencia o la intimidación. En consecuencia, el Departamento de Estado, bajo el mando del secretario Marco Rubio, le ha revocado la visa", señaló el alto funcionario estadounidense.

EE. UU. cancela la visa a activista Viviana Marín tras pedir marchas contra el Gobierno
EE. UU. cancela la visa a activista Viviana Marín tras pedir marchas contra el Gobierno
Foto: captura de pantalla

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Las declaraciones de Viviana Marín

La decisión del Departamento de Estado de EE. UU. se da como respuesta a las intervenciones públicas formuladas por la activista luego de la elección presidencial.

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En sus declaraciones, Marín instó a sectores afines a movilizarse en las vías públicas de forma permanente contra la nueva administración nacional.

"Lo que se viene es calle. Así que compren zapatos porque va a tocar gastar sueldos. Esa es nuestra tarea: hacer invivible este país a Abelardo De La Espriella. Decirle a la derecha pues que sí, somos una plaga y somos una plaga que les va a salir a la calle todos los días de su vida a decirles ni mierda, aquí estamos y no nos vamos a mover un solo paso", afirmó en su momento la activista colombiana.

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