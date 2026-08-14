EPS Famisanar e Instituto de Cancerologia terminan su contrato: esto pasara con los pacientes

EPS Famisanar informó el viernes 14 de agosto que el Instituto Nacional de Cancerología (INC) comunicó la terminación unilateral del contrato que mantenía vigente con la entidad.

Según la EPS, tras conocer la decisión evaluó las condiciones planteadas por el instituto con el objetivo de mantener la prestación de los servicios. Sin embargo, señaló que debido a las condiciones actuales del sector salud y al contexto en el que se prestan estos servicios, no es posible atender las exigencias formuladas por el INC.

Ante este escenario, Famisanar aseguró que adelantó las acciones necesarias para contar con una red de prestadores habilitada y disponible que permita dar continuidad a la atención de los pacientes que actualmente reciben servicios en el Instituto Nacional de Cancerología.

La EPS indicó que el traslado o asignación de los pacientes se realizará teniendo en cuenta sus necesidades y condiciones clínicas.



Famisanar anunció que se pondrá en contacto directamente con los afiliados que puedan verse afectados para entregarles información personalizada sobre la continuidad de sus tratamientos y acompañarlos durante el proceso de asignación o traslado a la institución que corresponda.

La entidad reiteró que ningún afiliado quedará sin orientación sobre la continuidad de su atención y que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar los servicios de salud requeridos, de acuerdo con las condiciones clínicas y asistenciales de cada usuario.

Famisanar. Foto: Famisanar

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Canales de orientación para los pacientes

Famisanar habilitó canales especiales para los afiliados que tengan dudas sobre la continuidad de su atención en el INC.

Para adultos, está disponible el correo caadultos@famisanar.com.co, mientras que para pacientes pediátricos se habilitó capediatrico@famisanar.com.co.

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La EPS también dispuso un formulario en línea denominado “Seguimiento Pacientes IPS Ins Nacional de Cancerología 2026” para realizar consultas y seguimiento de los casos.

Los afiliados también pueden acudir a las oficinas de atención al usuario o agendar una atención presencial a través de www.famisanar.com.co, en la sección “Canales de atención” y luego en “Agendar atención física”.

Entre los canales telefónicos se encuentran la Línea Amable PBS, en Bogotá al (601) 307 8069 y a nivel nacional en el 01 8000 116 662, y la Línea Amable PAC, en el (601) 307 8085 o 01 8000 127 363.

También están disponibles el correo servicioalcliente@famisanar.com.co, el WhatsApp Camila: 300 643 8831, el portal Famisanar en Línea y el servicio de atención por videollamada, ambos disponibles desde la página web de la EPS.