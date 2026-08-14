Hospital de Puerto Asís supera sobreocupación tras emergencia por terremoto

El Hospital de Puerto Asís logró estabilizar la atención luego de enfrentar una sobreocupación del 245,2 % tras el terremoto que sacudió al suroccidente del país. De acuerdo con Ovidio Garrido, agente interventor de la institución, los momentos más críticos se registraron durante los primeros días de la emergencia, cuando el centro asistencial tuvo que responder a la llegada masiva de pacientes mientras ya operaba con niveles habituales de ocupación cercanos al 90 y 100 %.

Durante el primer día de la emergencia fueron atendidos alrededor de 47 pacientes relacionados directamente con el terremoto. El hospital tuvo además dificultades iniciales por la disponibilidad limitada de insumos médicos, medicamentos y, especialmente, sangre. Ante esta situación, la institución activó su alerta y recibió apoyo de diferentes sectores, entre ellos el Gobierno nacional, la Gobernación y organizaciones que hicieron llegar elementos necesarios para mantener la atención.

La situación llevó a reforzar la atención prehospitalaria y a instalar carpas para recibir y clasificar a los pacientes. Médicos generales, especialistas, enfermeros y auxiliares participaron en los equipos de triage para determinar rápidamente la gravedad de cada caso y establecer las prioridades de atención.

Uno de los principales mecanismos para reducir la presión sobre el hospital fue el traslado de pacientes a otras instituciones. Según Garrido, el 11 de agosto fueron trasladados 18 pacientes y el 12 de agosto otros 17, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y de la red hospitalaria de Antioquia, que habilitó camas para recibir a los pacientes provenientes de Puerto Asís.



La sobreocupación, que alcanzó el 245,2 %, comenzó así a disminuir. Para el día siguiente se encontraba alrededor del 160 %, hasta llegar posteriormente a una situación considerada estable por las directivas del hospital.

La emergencia también puso en evidencia las dificultades de la red hospitalaria de la región. Puerto Asís cuenta con el único hospital de mediana complejidad del departamento, por lo que la capacidad de respuesta de la institución resulta fundamental. Garrido señaló que otros centros asistenciales de la zona no están prestando algunos servicios debido a dificultades financieras relacionadas con las obligaciones pendientes de las EPS.

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A pesar de la reducción de la sobreocupación, el hospital mantiene necesidades importantes. La institución recibió medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y unidades de sangre durante la emergencia. Incluso tuvo que afrontar daños en la infraestructura destinada al almacenamiento de sangre y gestionar de manera urgente una nueva nevera para garantizar su conservación. Actualmente, según el interventor, cuentan con cerca de 160 unidades de sangre y con una cantidad suficiente de insumos para continuar la atención.

El personal de salud también fue determinante durante la emergencia. Además de los trabajadores de planta, profesionales provenientes de otras ciudades e instituciones se sumaron voluntariamente para apoyar la atención de los pacientes. Algunos trabajadores del hospital tuvieron afectaciones en sus viviendas por el terremoto, pero la institución logró mantener la prestación de los servicios.

El principal desafío ahora es financiero. Garrido confirmó que a especialistas y contratistas vinculados mediante órdenes de prestación de servicios se les adeudan aproximadamente dos meses de pagos. Aunque el personal continúa trabajando y la atención se mantiene con normalidad, el hospital busca recursos que permitan garantizar la operación y responder a estas obligaciones.

Terremoto en Pereira. Foto: AFP.

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La institución ya presentó ante el Gobierno nacional un proyecto para apalancar durante cuatro meses la operación del hospital. Los recursos permitirían adquirir medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, sangre y material de osteosíntesis, además de garantizar el pago al personal asistencial. Según Garrido, el proyecto ya cuenta con una resolución de asignación de recursos y actualmente se adelantan los trámites necesarios para que estos sean desembolsados.

El interventor hizo un llamado al Gobierno nacional para agilizar este proceso y permitir que los recursos lleguen al hospital en medio de la emergencia. También pidió a las EPS cumplir con sus obligaciones y pagar los servicios que ya fueron prestados, una medida que, según explicó, ayudaría a aliviar la presión financiera de la institución.

Durante esta semana se instaló además un Puesto de Mando Unificado con participación de representantes del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud Departamental. En este espacio también se abordó la situación financiera con representantes locales de las EPS. Sin embargo, Garrido explicó que estos funcionarios no tienen capacidad para tomar decisiones sobre los pagos.

Por esta razón, quedó prevista una nueva reunión para el martes con los directivos nacionales de las EPS, quienes sí tienen capacidad de decisión sobre los recursos adeudados.

Mientras tanto, el Hospital de Puerto Asís asegura que mantiene activos sus servicios de urgencias y consulta externa. Aunque la asistencia a consulta externa todavía se ha visto afectada por el temor de la población ante posibles réplicas, la institución sostiene que la atención se está prestando con normalidad.

La emergencia dejó al hospital con una sobreocupación crítica, pero también evidenció la capacidad de respuesta del personal sanitario y el respaldo recibido desde diferentes regiones del país. Ahora, con la situación asistencial estabilizada, el reto pasa por garantizar los recursos necesarios para que el único hospital de mediana complejidad del departamento pueda mantener su operación y atender las necesidades de la población afectada por la emergencia.