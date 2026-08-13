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Blu Radio  / Salud  / Clínica Comfamiliar Risaralda mantiene sus servicios tras el sismo del 10 de agosto

Clínica Comfamiliar Risaralda mantiene sus servicios tras el sismo del 10 de agosto

La Clínica Comfamiliar señaló que logró atender a personas afectadas por el sismo y dar de alta a pacientes hospitalizados, cuando sus condiciones lo permitieron.

Comfamiliar
Comfamiliar
Foto: Comfamiliar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Tras 72 horas del sismo registrado el pasado 10 de agosto, la Clínica Comfamiliar Risaralda informó que mantiene activos sus servicios de salud, pese a las afectaciones presentadas en parte de su infraestructura física.

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Desde el momento de la emergencia, la institución activó sus protocolos de respuesta y dispuso equipos médicos, técnicos y operativos para evaluar las condiciones de sus instalaciones, proteger a pacientes, colaboradores, afiliados y visitantes, y garantizar la continuidad de la atención.

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El director de Comfamiliar Risaralda, Lucas Arbeláez Cifuentes, explicó que los daños están siendo evaluados y que la prioridad continúa siendo la atención a la comunidad.

“Si bien la emergencia produjo daños en infraestructura que actualmente son objeto de evaluación, recuperación y reconstrucción, el compromiso institucional es mantener la prestación de los servicios y acompañar a los risaraldenses durante esta etapa”.

Fachada de Comfamiliar
Sede de Comfamiliar en Barranquilla ubicada en la calle 48, número 43-104.
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Atención hospitalaria continúa

La Clínica Comfamiliar señaló que logró atender a personas afectadas por el sismo y dar de alta a pacientes hospitalizados, cuando sus condiciones lo permitieron, con el propósito de liberar camas y disponer de capacidad para nuevos requerimientos médicos.

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Actualmente, la institución reporta pacientes en diferentes servicios, entre ellos 12 en cuidados intensivos, tres en UCI pediátrica, seis en cuidado intermedio en Hemodinamia y dos en cuidado intermedio.

También registra pacientes con requerimiento de oxígeno, en observación de urgencias y en urgencias pediátricas, además de atención en obstetricia, cirugía, pediatría, medicina interna y neonatos.

Recuperación de infraestructura

Mientras continúa la prestación de los servicios, los equipos técnicos adelantan la evaluación de las zonas afectadas y las acciones correspondientes para su recuperación y reconstrucción.

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Comfamiliar Risaralda reiteró que su respuesta frente a la emergencia tiene como prioridad proteger la vida, garantizar la atención y acompañar a las familias de la región.

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