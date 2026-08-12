¿Sufre de hemorroides? Cinco consejos para aliviar las molestias y evitar que se compliquen

Hablar de molestias en la zona anal todavía puede resultar incómodo para muchas personas. Sin embargo, guardar silencio o retrasar una consulta médica puede hacer que síntomas que inicialmente son manejables terminen afectando la calidad de vida o requiriendo tratamientos más complejos.

Las hemorroides hacen parte de la anatomía normal del cuerpo. Se trata de estructuras vasculares ubicadas en el canal anal que ayudan a cumplir funciones de soporte. El problema aparece cuando estos vasos se dilatan e inflaman, dando lugar a la denominada enfermedad hemorroidal.

Entre las señales más frecuentes están el sangrado rectal, que suele presentarse durante o después de la evacuación y generalmente no provoca dolor; la aparición de un bulto en el ano; además de picazón, humedad o irritación en la zona. El dolor, aunque no siempre está presente, puede aparecer en situaciones como una crisis hemorroidal severa o cuando se produce una trombosis de una hemorroide externa.

Inodoro, referencia Foto: Unplash

De acuerdo con el doctor Carlos Urbina, director de Asuntos Médicos y de Pacientes en Servier, reconocer estos signos y consultar a tiempo es fundamental para determinar la causa de las molestias y establecer el tratamiento adecuado.



Estas son cinco recomendaciones que pueden contribuir a prevenir el estreñimiento, disminuir factores asociados con las hemorroides y mejorar el bienestar:

1. Revise su alimentación

Una dieta con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales aporta fibra y favorece el tránsito intestinal. También es importante consumir suficiente agua para facilitar las evacuaciones y evitar hacer demasiado esfuerzo. Reducir los alimentos ultraprocesados, los productos picantes y las bebidas alcohólicas también puede ser conveniente.

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2. Manténgase activo

La actividad física frecuente contribuye al funcionamiento del sistema digestivo y puede ayudar a prevenir el estreñimiento, uno de los factores relacionados con la aparición o empeoramiento de las hemorroides.

3. No convierta el baño en un lugar para pasar largos periodos

Permanecer demasiado tiempo sentado en el inodoro puede aumentar la presión en las venas de la región anal. Por eso, se recomienda evitar prolongar innecesariamente el momento de la evacuación.

4. Cuide la higiene de la zona

Los baños con agua tibia pueden ayudar a aliviar la irritación y generar mayor comodidad. También se pueden utilizar toallitas húmedas para la limpieza, procurando evitar prácticas que provoquen fricción excesiva en la región anal.

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5. No retrase la consulta médica

Ante sangrado, dolor, bultos, picazón persistente u otros cambios en la zona anal, acudir a un profesional de la salud permite confirmar si se trata de enfermedad hemorroidal y descartar otras condiciones que pueden presentar síntomas similares.

La importancia de consultar oportunamente también es destacada por la doctora Wendy Elena Villanueva, coloproctóloga, quien señala que actualmente existen herramientas médicas para abordar esta enfermedad y evitar que avance hacia complicaciones.

En este contexto, once especialistas en coloproctología de la región participaron en la elaboración del Manual Práctico para el manejo de la Enfermedad Hemorroidal, una publicación de siete capítulos que reúne recomendaciones sobre manejo médico, procedimientos ambulatorios, cirugía y atención de complicaciones.

El mensaje de los especialistas apunta a superar una de las principales barreras frente a esta enfermedad: la vergüenza. Aunque las hemorroides son frecuentes y pueden afectar a una parte importante de la población, normalizar los síntomas no significa ignorarlos. Una valoración temprana puede marcar la diferencia entre controlar las molestias y enfrentar un cuadro que requiera intervenciones más complejas.