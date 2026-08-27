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Durante combates capturaron a uno de los responsables de quemar bus en vía La Unión - Sonsón

Los hechos ocurrieron en medio de acciones del Ejército contra el grupo delincuencial 'El Mesa' donde también fue abatido un presunto criminal.

Operativos contra El Mesa en Antioquia.jpg
Operativos contra El Mesa en Antioquia.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Sigue el temor en el Oriente de Antioquia por la presencia de grupos armados que a su vez han derivado en acciones de la fuerza pública para contenerlos.

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La situación más reciente se reportó en la vereda La Madera del municipio de La Unión, zona limítrofe con El Carmen de Viboral, donde en las últimas horas se registraron combates entre tropas del Gaula Militar Oriente y aparentes integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’.

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La Cuarta Brigada del Ejército confirmó que tras la acción de la fuerza pública un presunto delincuente fue abatido y otro capturado que confesó haber participado en la incineración de un bus de servicio público en los últimos días en la vía La Unión - Sonsón.

De igual manera, incautaron dos armas cortas, dos proveedores, 22 cartuchos y una motocicleta. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que tras un consejo de seguridad se descartó la presencia de esa guerrilla y de las disidencias de las Farc.

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Quemaron bus de servicio público en vía La Unión-Sonsón, en el Oriente de Antioquia

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"Eso sale del trabajo de inteligencia que permanentemente están adelantando las fuerzas en territorio y de las informaciones que constantemente nuestros alcaldes reciben de primera mano. La conclusión es: no hay presencia de grupos guerrilleros en la zona", afirmó Martínez.

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Otras de las conclusiones que dejó el reciente consejo de seguridad están relacionadas con la solicitud a la fuerza pública para que acompañe la movilidad, especialmente en la vía La Unión-Sonsón en horas de la noche, así como adelantar gestiones que generen confianza con la institucionalidad y faciliten la denuncia de acciones terroristas por parte de la ciudadanía.

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