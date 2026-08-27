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Sigue la crisis financiera para el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado: las EPS no pagan

Mientras que a la institución le adeudan unos $143 mil millones, ya suma obligaciones por $88 mil millones con proveedores y empleados.

Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado.jpg
Hospital Manuel Uribe Ángel.
Alcaldía de Envigado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

A punto de colapsar por falta de un respiro financiero se encuentra el Hospital Manuel Uribe Ángel en el municipio de Envigado, donde la situación poco o nada ha mejorado desde inicios de 2026 cuando se conocieron decenas de contratos de profesionales que no fueron renovados por falta de presupuesto.

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Lo que está en riesgo es la atención de unos 90 mil usuarios cada año, muchos de ellos provenientes de municipios del Suroeste del departamento que se enfrentan a negativas para la atención o incluso demoras para procedimientos por falta de personal o insumos.

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Entre proveedores y nómina las obligaciones ya superan los 88 mil millones de pesos, principalmente por la falta de pago de parte de las EPS que adeudan al hospital unos 143 mil millones de pesos.

Recientemente ante el Concejo de Envigado, el alcalde Raúl Cardona aseguró que intentan contar con el respaldo departamental y nacional para seguir inyectando recursos que permitan mitigar y superar la crisis.

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"Es difícil la situación que vive el Manuel Uribe. Estamos mirando, pues, hemos hablado con el señor gobernador, estamos mirando de qué forma le podemos ayudar. Incluso, hay acá un proyecto de acuerdo radicado para ese tema. Obviamente, pues, estamos mirando qué es lo mejor que podemos hacer para que, obviamente, pues, el hospital salga adelante y esperando, obviamente, la ayuda también del Gobierno nacional", sostuvo el mandatario.

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Durante los últimos años, la administración municipal ha anunciado el giro de al menos 24 mil millones de pesos al hospital: ocho mil durante 2024, nueve mil en 2025 y siete mil en lo que va corrido de la actual vigencia.

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