Medellín y la Cruz Roja enviarán 2.500 kits a madres lactantes y bebés afectados por sismo en Chocó

Ante las emergencias que golpean al país, las mujeres gestantes y lactantes enfrentan situaciones de gran vulnerabilidad. Por esta razón, la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Cruz Roja, puso en marcha una campaña de donaciones con enfoque de género para llevar ayuda humanitaria a las familias damnificadas en el departamento del Chocó.

La iniciativa busca visibilizar que, en medio de las crisis, las mujeres continúan menstruando, pariendo, lactando y asumiendo labores de cuidado. La primera dama de Medellín, Margarita Gómez, señaló que las afectadas no están solas y que se trabajará para velar por su bienestar.

"Por eso, junto a la Cruz Roja, estamos invitando a todos los ciudadanos y a las empresas a donar kits para mujeres, especialmente para mujeres lactantes, con toallas higiénicas, elementos de higiene, cuidado personal y pañales. Queremos que las mujeres que hoy están atravesando este momento tan difícil sepan que no están solas", destacó.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, destacó la importancia de poner en el centro las necesidades específicas de esta población.



"Sin embargo, las necesidades de las personas afectadas por el terremoto siguen intactas. Queremos poner en el centro las necesidades de las mujeres de Colombia, especialmente las mujeres del chocó, porque las mujeres siguen pariendo, las mujeres siguen lactando, las mujeres siguen menstruando y siguen cuidando a las demás personas", manifestó.

Para sumarse a la campaña, la ciudadanía, los grupos de amigos y las empresas pueden donar dos tipos de paquetes: el Kit Mujer, que incluye toallas higiénicas, pañitos húmedos, ropa interior nueva, preservativos y un espejo; y el Kit Mujer Lactante, provisto de toallas higiénicas de flujo abundante, jabón y crema hidratante para bebé, vaselina, toalla, pañales y crema antipañalitis.

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A esta movilización se sumó la marca Supermu con 2.500 kits listos para adquirir y donar a través de la Cruz Roja. Asimismo, se habilitaron canales para recibir aportes económicos que permitirán comprar insumos y apoyar la reactivación de la economía local en el Chocó.