En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Comando Sur de EEUU
Nepal
Santa Fe
Sismos hoy
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras compromisos de acompañamiento, retornaron a Chocó indígenas que llegaron desplazados a Medellín

Tras compromisos de acompañamiento, retornaron a Chocó indígenas que llegaron desplazados a Medellín

Entre los acuerdos está mayor seguridad para evitar nuevos desplazamientos masivos por amenazas de grupos armados.

Retorno indígenas desplazados.jpg
Retorno indígenas desplazados.
Alcaldía de Medellín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

La Alcaldía de Medellín coordinó el retorno de 120 integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío que tuvieron que desplazarse a la ciudad desde el sector El 90, en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, debido a las confrontaciones armadas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Dos buses partieron desde el sector de Prado, donde se encontraban albergados, acompañados del Ejército y con varios compromisos en términos de seguridad ante la zozobra que vienen generando el ELN y los enfrentamientos recientes.

Últimas noticias

DaviArena
Antioquia

Así será DaviArena, el nuevo recinto para conciertos internacionales en Medellín

Comfenalco Antioquia.
Antioquia

Juez de Heliconia mantuvo suspensión transitoria de Asamblea Extraordinaria en Comfenalco Antioquia

Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, indicó que aunque el alcalde Federico Gfutiérrez estuvo en contacto con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, es crucial que haya un consejo de seguridad en la capital chocoana.

"Ellos dicen que es por los enfrentamientos de los grupos armados, entonces, sienten temor y riesgo, y por eso se le va a remitir a la UNP para que inicie a los líderes, más que todo, un análisis de riesgo y proceso. Tratan de que los actores armados, los, vincularlos al conflicto, ellos sean resistidos, no quieren estar en el conflicto, y que esto, pues, les ha generado riesgo y vulneración de derechos humanos", destacó el funcionario.

Arcila sostuvo que varios líderes indígenas manifestaron sentirse en riesgo, ante la presión de los ilegales, por lo que se remitió esta información a la Unidad Nacional de Protección. 

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Evaluó con el Ejército, la Policía, ellos planteaban que les brindaban todas las garantías de seguridad. Se habló, entonces, de ayudas humanitarias, y se quedó también con el municipio de Quidó para poder articular acciones de prevención. Igualmente, una al Gobierno nacional que haga un consejo de seguridad y con la defectoría del pueblo para que no se genere una cadena de desplazamiento por la situación de enfrentamientos de los grupos armados", añadió Arcila.

Publicidad

Entre los desplazados se encontraban 64 niñas, niños y adolescentes, por lo que la Gerencia Étnica de la Alcaldía dispuso un espacio para recibir a la comunidad, acompañar su declaración y avanzar en la caracterización de las familias para establecer sus principales necesidades.

Lea también:

DaviArena
Antioquia

Así será DaviArena, el nuevo recinto para conciertos internacionales en Medellín

Curaduría tercera de Medellín
Antioquia

Procuraduría indaga a curador tercero de Medellín por dudas en cobro de obligaciones urbanísticas

La situación ocurre en medio de una emergencia humanitaria en Chocó. La Defensoría del Pueblo alertó sobre desplazamientos y confinamientos derivados de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Sipí y Nóvita. El organismo señaló que seis comunidades étnicas, con unas 405 familias y 1.366 personas, están en riesgo.

Frente a ello, el Ministerio Público pidió activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para quienes abandonan las zonas afectadas y reforzar la protección de niños, adultos mayores y población étnica.

Relacionados

Antioquia

Chocó

Indígenas

Desplazamiento forzado

Publicidad

Publicidad

Publicidad