Siguen sin pistas de niña desaparecida en Buriticá, Antioquia, pese a búsqueda con drones y perros

La preocupación crece en el municipio de Buriticá por la desaparición de Michelle Dayana Henao Chavarría, una niña de 6 años de edad, con autismo y epilepsia, que corrió descalza hacia una zona boscosa de Buriticá hace 72 horas y desde entonces se desconoce su paradero, por la que su familia pide el apoyo de la comunidad para lograr encontrarla.

De acuerdo con sus familiares, la menor requiere cuidados especiales, lo que ha aumentado la preocupación en especial porque si bien ella solía recorrer esa zona veredal, siempre lograban encontrarla, menos en esta ocasión. En diálogo con Blu Radio, su tía Yuliana Chavarría habló de las intensas labores de búsqueda que se han adelantado hasta ahora, sin lograr hallar rastro de la pequeña.

"Pues ahora estamos todavía en la búsqueda. Todas las personas voluntarias que nos ayudan, los Bomberos nos han ayudado. Hoy fue la búsqueda con los perros, pero de nuevo no hemos tenido respuesta alguna todavía", sostuvo.

Pensando en que la menor estuviera retenida en algún sitio de esa localidad, en las últimas horas, incluso, sus familiares acompañaron la inspección casa por casa que adelantaron las autoridades, con apoyo de cinco caninos k9, expertos en búsqueda de humanos e integrantes del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta, labores que apoyaron también unidades de Cañasgordas y de otras localidades del Occidente Antioqueño. En la PTAR del municipio también la buscaron, con los perros, pero no la encontraron.



La personera de esa localidad, Carolina Pineda, le dijo a Blu Radio que hay muchas versiones sobre qué le pudo haber ocurrido a la menor de edad, por lo que el propio secretario de Gobierno la buscó en dos minas abandonadas de la zona donde se extravió, sin que hasta ahora haya respuestas.

"Han sobrevolado drones. Hay dos drones que tienen detección térmica y el otro dron de la Alcaldía, más los drones que han puesto personas de la comunidad. La tropa del Ejército también ha caminado demasiado buscando. Todo el Ejército se ha desplegado y tampoco. Es una zona boscosa, es un camino rocoso, bosque, y la niña está descalcita", reportó Pineda.

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En las últimas horas también hubo una velatón y una misa por parte de familiares y amigos, en especial porque una de las hipótesis que surge de creencias populares de la zona es que se la llevó un duende.

"Dicen que años atrás ha sucedido esos hechos acá, pero no nos estamos, pues, como enfocando en eso. Hicieron una misa y decía eso, que el duende, que el duende, que ahorita le iba a devolver. Que fíjese una niña que, incluso, que una familia es bella, que dentro de la creencia del duende ingresaron como más abajo, donde dicen pues que sale el famoso duende y que tampoco estaba", relató la personera.

Por ahora, la búsqueda se mantiene en el municipio por parte de la Comisaría de Familia y se espera que la colaboración ciudadana permita obtener información que conduzca al paradero de la niña. Las autoridades pidieron evitar la difusión de rumores y acudir directamente a las autoridades competentes en caso de contar con información sobre la menor.