Formulan cargos a exgerente de EDU en alcaldía de Daniel Quintero por irregularidades en contrato

La Personería de Medellín formuló cargos a exdirector y subgerente de la EDU durante la Alcaldía de Daniel Quintero por contrato de Carabobo Norte. El alcalde Federico Gutiérrez reaccionó a la decisión indicando que “fueron una estructura criminal" y que, durante esa administración, "se robaron a Medellín”.

No paran las indagaciones contra exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero Calle en Medellín. La más reciente la anunció la Personería Distrital, que formuló pliego de cargos contra Wilder Wiler Echavarría Arango, exdirector de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), y Margarita Contreras Ospina, quien se desempeñaba como subgerente de Ejecución de Proyectos de la entidad, por presuntas irregularidades relacionadas con la ampliación y adición de un contrato del Proyecto Vial Carabobo Norte.

De acuerdo con el organismo de control, Echavarría habría incurrido en una presunta falta disciplinaria al intervenir en la actividad contractual desconociendo los principios de planeación, economía y responsabilidad. El señalamiento está relacionado con la suscripción, el 6 de junio de 2022, de la Ampliación No. 2 y Adición No. 2 al contrato de obra pública AP 3302-502-2021.

Con estas modificaciones se prorrogó el plazo de ejecución y se comprometieron recursos adicionales para el proyecto. Según la Personería, no se habría verificado previamente la viabilidad técnica, jurídica y operativa requerida para ampliar el contrato y comprometer recursos públicos, como establece el Manual de Contratación de la EDU. Yenny Teresita Serna, personera Delegada para la Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria.



“El señor Wilder Wheelers Echevarría en condición de gerente de la EDU para la época de los hechos habría incurrido presuntamente en una falta disciplinaria al intervenir en la actividad contractual con desconocimiento de los principios de planeación, economía y responsabilidad que orientan la gestión contractual de las entidades públicas”, afirmó.

Tras conocer la medida del Ministerio Público, el alcalde Federico Gutiérrez reaccionó en su cuenta de X, indicando que “fueron una estructura criminal. Se robaron a Medellín”.

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En el caso de Contreras, la Personería cuestionó la emisión de la viabilidad técnica y el aval funcional a la modificación contractual, pese a que, presuntamente, no estaban plenamente acreditadas las condiciones técnicas, prediales y ambientales necesarias para ejecutar el Tramo 1B del proyecto.

Por lo pronto, el proceso disciplinario será remitido al área de Decisión Disciplinaria, donde continuará la etapa de juzgamiento. La Personería señaló que el trámite se desarrollará con respeto por el debido proceso.