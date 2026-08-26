Así será DaviArena, el nuevo recinto para conciertos internacionales en Medellín

Colombia se ha convertido en uno de los principales referentes de la industria del entretenimiento en Latinoamérica, especialmente en el mercado de los conciertos. El país ha ganado terreno frente a mercados como México, Argentina y Brasil, que históricamente han sido destinos clave para los artistas más importantes del mundo.

La llegada del Movistar Arena, el Coliseo MedPlus y la adecuación de diferentes estadios del país amplió la oferta de escenarios y permitió que Colombia ganara protagonismo en el circuito internacional. Ahora, en medio de ese crecimiento, Medellín se prepara para recibir en 2026 al DaviArena, un nuevo recinto de entretenimiento que será inaugurado por Juanes el próximo 16 de noviembre.

La arena estará ubicada en Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, y busca convertirse en un proyecto que trascienda las fronteras de Medellín y tenga impacto en todo el departamento.

“No solamente es hablar de Medellín, porque nuestra tesis se basa también en vincular regiones cercanas; por ejemplo, con el Eje Cafetero, Córdoba y demás, hace que se vuelvan también puntos de interés para visitar al Valle de Aburrá. Cuando hablamos de Medellín, también estamos integrando a Sabaneta, Itagüí, Envigado, La Estrella y demás. Entonces, al final se vuelve un proyecto de Antioquia para el mundo, cómo proyectar Antioquia hacia el mundo”, explicó Sergio Zapata, gerente general del DaviArena, en diálogo con Blu Radio.



El recinto tendrá una capacidad de hasta 17.200 personas en un solo concierto, dependiendo del tipo de evento, y contará con 54 espacios adaptados para personas con movilidad reducida. La marca bancaria adquirió los derechos de denominación del escenario tras una inversión privada de $320.000 millones.

El DaviArena también contará con 23 suites exclusivas, una de ellas con capacidad para 60 personas, 20 boxes y 503 plazas de parqueadero. A esto se suman un sistema bioclimático, ventanería termoacústica y sistemas de refrigeración de alta eficiencia, diseñados para reducir el impacto energético del recinto.

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¿En qué se diferencia el DaviArena del Movistar Arena?

Aunque están separados geográficamente y cuentan con nombres diferentes, el DaviArena y el Movistar Arena tienen una relación cercana. Para sus responsables, el nuevo escenario recoge aprendizajes de la experiencia en Bogotá y busca llevarlos a otro nivel en Medellín.

“Nosotros en Medellín no hemos visto nunca un concierto con las características que vamos a ver en el DaviArena, con una silla cómoda, elementos bioclimáticos que van a mantener una temperatura y un confort térmico estable, más de 17 restaurantes con multiplicidad de oferta gastronómica, precios democráticos y múltiples bares”, señaló Zapata.

El gerente explicó que el proyecto está centrado en mejorar la experiencia del público y que buena parte de su diseño parte de las lecciones aprendidas en el escenario bogotano.

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“Nos estamos realmente centrando en el cliente. Entonces estamos cogiendo todas las lecciones aprendidas del Movistar Arena y las estamos incorporando acá para que la experiencia sea bastante más elevada. Esta es una versión 4.0 del Movistar Arena”, puntualizó.

Movistar Arena // Foto: suministrada Movistar Arena

No solo será para conciertos

El DaviArena busca convertirse en mucho más que un escenario para grandes conciertos. La intención es integrarlo al ecosistema cultural de Medellín y el Valle de Aburrá, con una programación que incluya diferentes expresiones artísticas, culturales y de entretenimiento.

“No solamente queremos ser un escenario de eventos musicales, queremos ser un lugar o un recinto donde las familias puedan llegar y se puedan apropiar de él”, explicó Sergio Zapata.

La programación proyectada contempla desde obras de arte, poesía y ferias del libro hasta eventos corporativos y espectáculos internacionales. Entre las posibilidades mencionadas se encuentran producciones como Disney On Ice y Cirque du Soleil.

Con esta apuesta, el DaviArena pretende aprovechar el crecimiento turístico y cultural de Medellín para convertirse en un punto de encuentro para artistas, visitantes y habitantes de Antioquia, ampliando la oferta de entretenimiento de la región más allá de la música.

DAVIarena // Foto: Davivienda

Metro de Medellín, clave para la movilidad de los asistentes

Uno de los principales retos para un recinto con capacidad para recibir a más de 17.000 personas será la movilidad. Por eso, el proyecto contempla al Metro de Medellín como uno de sus principales aliados para facilitar la llegada y salida de los asistentes.

“Nosotros tenemos una estación del metro a 400 metros y para el cuarto trimestre de 2027 se está proyectando la construcción de una pasarela que conecte la estación de Itagüí con el Metro de Medellín”, explicó Zapata.

De acuerdo con el gerente, esta infraestructura permitiría que los asistentes lleguen de manera más eficiente, ágil y sostenible a los conciertos y demás eventos que se realicen en el recinto.

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El proyecto también contempla la posibilidad de ampliar los horarios de operación del Metro durante conciertos y eventos que terminen en horas de la noche. Según Zapata, ya se han adelantado conversaciones con Tomás Elejalde y su equipo para definir los detalles de esta iniciativa.

“Ya tenemos valores, ya tenemos cifras, ya tenemos business case adelantado y demás. Entonces, lo primero es que para nosotros la infraestructura de transporte se basa hoy en el transporte público”, concluyó.

Metro de Medellín estación La Estrella Foto LEÓN J. SALDARRIAGA L.