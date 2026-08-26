Procuraduría indaga a curador tercero de Medellín por dudas en cobro de obligaciones urbanísticas

La Procuraduría General de la Nación anunció que le abrió una investigación disciplinaria al curador urbano tercero de Medellín, Wilmar Adolfo Serna Montoya, por presuntas irregularidades que se habría presentado en el cálculo y liquidación de obligaciones urbanísticas relacionadas con una resolución que fue expedida el 3 de mayo de 2024.

Según confirmó el Ministerio Público, la actuación se inició tras una queja presentada ante la Contraloría y remitida a la Procuraduría, la cual detectó posibles diferencias entre la fórmula aplicada y la que exige el Acuerdo 048 de 2014, sobre aprovechamientos y cesiones.

Ante la situación, el ente de control ordenó la práctica de pruebas para determinar si las fórmulas aplicadas fueron correctas.

Finalmente, el Ministerio Público precisó que busca establecer si hubo impacto en la gestión del suelo urbano y en los recursos derivados de las cargas urbanísticas, con el fin de determinar si la actuación se ajustó a la ley.



Vale la pena recordar que Serna Montoya, quien en el pasado fue Curador Cuarto de la capital antioqueña, fue mencionado en 2013 en denuncias sobre presuntas falsas Viviendas de Interés Prioritario, al tener el cargo encargado de asignar buena parte de las licencias de construcción para estos proyectos.

Incluso, para ese año y tras dejar ese importante cargo, el ingeniero interpuso una tutela contra el entonces concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra, aunque esta fue declarada improcedente por parte de un juez de la República, al considerar que no se le estaba vulnerando su derecho fundamental al buen nombre.