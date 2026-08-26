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Tres casas destechadas dejó sismo de este miércoles en Argelia, Antioquia: siguen inspecciones

La Gobernación de Antioquia confirmó que no se reportan víctimas mortales y que ningún otro municipio evidenció daños, tras contactar a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo en todo el territorio.

Antes de este nuevo sismo, personal técnico del Dagran venía inspeccionando daños en Argelia, Antioquia
Antes de este nuevo sismo, personal técnico del Dagran venía inspeccionando daños en Argelia, Antioquia
Alcaldía de Argelia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Tras el sismo de magnitud 5,1 registrado este miércoles a las 11:45 de la mañana en Colombia, las autoridades en Antioquia continúan adelantando averiguaciones para determinar si el movimiento causó daños materiales en el departamento.

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El movimiento tuvo una profundidad de 149 kilómetros y su epicentro fue localizado en Los Santos, Santander, según el Servicio Geológico Colombiano. Según confirmó el gobernador Andrés Julián Rendón el único municipio que registró daños materiales fue Argelia de María, en el Oriente del departamento, donde se vieron afectadas las cubiertas de tres viviendas.

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“Hemos contactado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo en todo el territorio. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales. Continuamos monitoreando la situación para atender cualquier eventualidad”, aseguró el mandatario en su cuenta de X.

Camilo Montoya, director de Planeación de esa localidad, aseguró que los techos cedieron probablemente porque ya venían afectados desde el terremoto del 10 de agosto, que azotó con fuerza al país.

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"Nos llegó el reporte de dos viviendas que fueron afectadas por el terremoto. Colapsaron partes de las cubiertas, pero ninguna persona se vio afectada. En ese momento, las personas estaban en la huerta, entonces, al momento de colapsar el techo, no hubo afectaciones humanas. En estos momentos se está haciendo un vuelo con el dron para poder mirar bien cuáles fueron las afectaciones y cómo se les va a ayudar a las personas", indicó Montoya.

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Para el caso de la capital antioqueña, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que están verificando y validando con estaciones de Bomberos Medellín si hay afectaciones, por lo que pidió a la ciudadanía reportar cualquier novedad a través de la línea 123.

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