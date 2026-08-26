Una casa de Los Santos se agrietó: nuevo balance de autoridades tras sismo de 5,1

Más de 40 municipios de Santander no han reportado, hasta el momento, afectaciones relacionadas con el sismo de magnitud 5,1 registrado este miércoles, cuyo epicentro fue localizado en el municipio de Los Santos, informó la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander. Solo en ese municipio una casa presentó grietas leves, según el reporte.

Eduard Sánchez, jefe de esta dependencia, explicó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 147 kilómetros y que las autoridades avanzan en la recopilación de información desde los diferentes municipios del departamento.

“Estamos esperando los reportes que se vienen haciendo a sala de crisis. A hoy, más de 40 municipios han reportado y no tenemos ninguna afectación significativa”, señaló Sánchez.

La Gobernación de Santander indicó que todavía están pendientes los informes de otros 47 municipios, cuyos comités locales de gestión del riesgo aún no han entregado información sobre posibles daños en sus territorios.



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Las autoridades buscan establecer la intensidad con la que el sismo fue percibido en las diferentes zonas de Santander y determinar si pudo ocasionar daños en infraestructura u otras situaciones derivadas del movimiento telúrico.

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“Seguiremos avanzando con esos reportes para lograr determinar la intensidad que hubiese podido generar este sismo y determinar si generó algún tipo de afectaciones en infraestructuras, en lesionados o en pérdidas de vidas”, agregó el funcionario.

Finalmente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas de vidas como consecuencia del sismo.

Los organismos de gestión del riesgo mantienen activo el seguimiento y esperan completar los reportes de los municipios que aún no han entregado información.