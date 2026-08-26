Fuerte temblor de magnitud 5.1 sacudió el territorio nacional este 26 de agosto

Un fuerte temblor de magnitud 5.1 sacudió el territorio colombiano este miércoles 26 de agosto, según el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano. El evento sísmico se registró exactamente a las 11:45 de la mañana y generó alarma entre los habitantes de diversas regiones del país que percibieron el movimiento telúrico debido a su alcance, según reportes en redes sociales.

El epicentro del movimiento telúrico se localizó en el municipio de La Mesa de los Santos, Santander. El reporte inicial del SGC detallaba que el sismo tuvo una profundidad de 161 kilómetros y una intensidad de 5.4. Posteriormente, lo precisó a magnitud 5.1

Municipios cercanos y cobertura del sismo

El Servicio Geológico Colombiano indicó en su reporte preliminar que el evento sísmico tuvo su área de influencia directa en los municipios cercanos al epicentro, ubicados todos dentro del departamento de Santander. Entre las localidades más próximas se encuentran Los Santos, situado a una distancia de 14 kilómetros del epicentro, seguido por la localidad de Piedecuesta, también a 14 kilómetros, y el municipio de Jordán, localizado a 17 kilómetros de la zona cero del movimiento telúrico.

Debido a las características geológicas de la falla y la profundidad registrada, el temblor fue percibido con distinta intensidad en departamentos vecinos y en importantes centros urbanos del país. Las autoridades locales de gestión del riesgo comenzaron de inmediato las labores de verificación y barrido en las zonas donde el movimiento se sintió con mayor fuerza para descartar afectaciones a la infraestructura o emergencias que pusieran en riesgo a la ciudadanía.



Reporte del sismo por parte de Bomberos de Bogotá

En la capital del país, las autoridades locales de gestión del riesgo iniciaron de inmediato un barrido de verificación por las diferentes localidades para descartar daños materiales o afectaciones a la ciudadanía.

"Luego del movimiento telúrico sentido en parte de Bogotá, no tenemos situaciones de emergencia reportadas a la Línea 123. Seguimos haciendo monitoreo de las 20 localidades, por si un incidente ocurre", informaron oficialmente los Bomberos de Bogotá tras completar las primeras evaluaciones de seguridad en la ciudad.

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Monitoreo de la UNGRD tras el sismo en el país

Frente al evento sísmico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó sus protocolos institucionales. La entidad informó que la Sala de Crisis Nacional mantiene un monitoreo permanente y adelanta la verificación de posibles afectaciones en articulación constante con las autoridades territoriales y las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

Asimismo, las autoridades del sector de la gestión del riesgo reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener la calma, seguir estrictamente las indicaciones de los cuerpos de socorro y consultar información únicamente a través de canales y fuentes oficiales.

Acciones de los organismos de socorro tras el temblor

Tras el reporte automático generado por las estaciones del Servicio Geológico Colombiano, los comités regionales y locales de emergencia activaron los protocolos de monitoreo rutinarios. Los organismos de socorro reiteraron a la ciudadanía la importancia de mantener la calma ante este tipo de eventos naturales, revisar las condiciones estructurales de las edificaciones y evitar la propagación de información no verificada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

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Cabe recordar que Colombia sufrió un fuerte terremoto, el pasado 10 de agosto, que dejó como saldo, hasta ahora, de 331 personas muertas y 4.449. Así mismo resultaron afectados más de 16 departamentos y en ciudades como Cali, Pereira y Manizales hubo grandes afectaciones.