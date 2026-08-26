Han pasado poco más de dos semanas desde el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El fuerte movimiento se sintió en varias regiones del país y provocó daños en diferentes zonas.

En ciudades como Bogotá y Medellín la emergencia llevó a que habitantes evacuaran las edificaciones y salieran a las calles. No obstante, en cinco regiones del país, cientos de perosnas se vieron afectadas por el movimiento telúrico.

El recuerdo de ese terremoto mantiene la atención sobre la actividad sísmica en el país. Durante las últimas 24 horas se han reportado varios temblores en diferentes zonas de Colombia, de acuerdo con los registros del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

¿Cuántos temblores han ocurrido en Colombia en las últimas 24 horas?

De acuerdo con los reportes publicados por el SGC, se han registrado ocho sismos en Colombia entre el 25 y el 26 de agosto, tomando como referencia los eventos reportados hasta las 11:45 a. m. de este miércoles.

El movimiento de mayor magnitud ocurrió este miércoles 26 de agosto a las 11:45 a. m. y tuvo una magnitud de 5.1. El sismo tuvo una profundidad de 149 kilómetros y su epicentro se ubicó en Los Santos, Santander.

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Previamente, a las 3:56 a. m., otro movimiento sísmico fue registrado en Los Santos, con una magnitud de 3.1 y una profundidad de 147 kilómetros.

La actividad sísmica también se concentró en el departamento del Chocó. En Istmina se registraron movimientos de magnitudes 3.0 y 3.3 durante la madrugada y la noche del 25 de agosto.

Estos son los temblores registrados

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De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano, estos son los ocho eventos reportados por el SGC:



11:45 a. m. del 26 de agosto: magnitud 5.1; profundidad de 149 km; Los Santos, Santander. 3:56 a. m. del 26 de agosto: magnitud 3.1; profundidad de 147 km; Los Santos, Santander. 2:14 a. m. del 26 de agosto: magnitud 3.0; profundidad de 40 km; Istmina, Chocó. 1:53 a. m. del 26 de agosto: magnitud 3.1; profundidad de 152 km; Los Santos, Santander. 1:08 a. m. del 26 de agosto: magnitud 3.0; profundidad de 39 km; Istmina, Chocó. 11:18 p. m. del 25 de agosto: magnitud 3.3; profundidad de 44 km; Istmina, Chocó. 10:22 p. m. del 25 de agosto: magnitud 3.3; profundidad superficial; Istmina, Chocó. 12:08 p. m. del 25 de agosto: magnitud 3.3; profundidad de 45 km; Istmina, Chocó.

El SGC recuerda que las personas que hayan sentido alguno de estos movimientos pueden reportarlo a través de su plataforma de Sismos Sentidos, información que contribuye al seguimiento de la actividad sísmica en el país.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia registra una alta actividad sísmica debido a su ubicación y a la interacción de varias placas tectónicas bajo su territorio. El país se encuentra en una zona de gran dinámica geológica, relacionada con el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe interactúan constantemente y liberan energía. Por esta razón, en Colombia ocurren cerca de 2.500 sismos al mes, unos 80 al día, aunque la mayoría son de baja magnitud y no son percibidos por la población.