¿Por qué hay tantos terremotos en Sudamérica en los últimos meses? El SGC lo explica

En horas de la tarde de este jueves, 20 de agosto, se registró un fuerte terremoto de 7.2 en Perú, del cual, hasta el momento, se desconoce los daños materiales que pudo haber dejado y si hay personas heridas. Sin embargo, esto preocupó a millones de personas por haber sucedido luego de Venezuela y Colombia en menos de dos meses.

En Venezuela fueran dos seguidos a finales de junio y, luego, en Colombia a inicios de agosto de 7,4. Pero esto no es una casualidad y realmente los tres países se encuentran conectados con el famoso Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea al océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica global siendo la causante del 90 % de terremotos en el mundo, incluso, el reciente de 7,4 en Indonesia también se encuentra conectado a los de los tres países mencionados.

Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali AFP

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y por qué causa tantos terremotos?

Aunque usted no lo crea, el famoso monte Fuji en Japón se encuentra conectado al volcán Galeras en Pasto (Colombia) o al Misti en Arequipa (Perú) gracias a este famoso cinturón, que, de acuerdo con un informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC), puede generar hasta 2.500 sismos al mes tan solo en territorio colombiano.

“La superficie terrestre de la Tierra no es una sola pieza sólida, sino que está fragmentada en enormes bloques llamados placas tectónicas que se desplazan constantemente. Ese movimiento es muy lento y casi imperceptible, pero cuando esas placas chocan o se deslizan entre sí, liberan energía acumulada que produce sismos, temblores o terremotos, términos que significan lo mismo”, explicó el SGC.



Además, es la cuna de volcanes peligrosos en todo el mundo en países como México, Guatemala, Estados Unidos, Alaska, Japón, Tailandia, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, entre otros países que se encuentran conectados por esta zona volcánica. En total, según expertos, toda la franja alberga alrededor de 687, muchos también bajo el océano -el 57 % de todo el mundo-.

Cinturón de Fuego del Pacífico // Foto: creada con Google Flow

¿Por qué hay tantos terremotos seguidos?

En realidad, que sucedan o no, no es algo que se pueda medir o predecir, son casualidades causadas por la naturaleza; sin embargo, al día hay miles de temblores en toda esta franja, sea Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, México, o más lejos como Japón, Estados Unidos, China y otros más. Pero el común entre todos es su presencia en el Cinturón de Fuego.

Publicidad

¿Qué países se encuentran sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico?

En América



Canadá

Estados Unidos (especialmente la costa oeste y Alaska)

México

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Colombia

Ecuador

Perú

Chile

En Asia



Rusia (extremo oriental)

Japón

Taiwán

Filipinas

Indonesia

En Oceanía

