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Aeropuerto Matecaña aún no tiene fecha para reanudar vuelos comerciales

Por ahora, los pasajeros con vuelos afectados deberán comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado de sus reservas y las alternativas de reprogramación.

Aeropuerto de Matecaña.
Aeropuerto de Matecaña.
Suministrada.
Por: Cristian Zuluaga
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Tras concluir una mesa técnica con la Aeronáutica Civil, las aerolíneas y las entidades que participan en la operación aeroportuaria, quedó establecido que por ahora no existe una fecha definida para la reanudación de los vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira.

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La reunión contó con la participación de la gerencia del aeropuerto, Aerocivil, representantes de las aerolíneas, Migración Colombia, la DIAN, operadores de servicios aeroportuarios y la concesión OPAM.

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Aeropuerto Matecaña.
Aeropuerto Matecaña.
Suministrada.

Durante el encuentro fue revisado el esquema propuesto para la reapertura de la terminal. Sin embargo, las aerolíneas y las autoridades formularon nuevos requerimientos técnicos y operativos que deberán ser atendidos antes de avanzar hacia el restablecimiento de la operación aérea.

El concesionario y la administración del aeropuerto ya comenzaron a ejecutar las adecuaciones solicitadas. La fecha de regreso de los vuelos dependerá de que estas labores concluyan y de que las autoridades aeronáuticas verifiquen el cumplimiento de las condiciones exigidas.

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Por ahora, los pasajeros con vuelos afectados deberán comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado de sus reservas y las alternativas de reprogramación.

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El Aeropuerto Matecaña y la Alcaldía de Pereira continuarán trabajando con las autoridades aeronáuticas y las empresas aéreas para avanzar en una reapertura segura.

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