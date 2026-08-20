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Blu Radio  / Nación  / Llegan a Pereira 440 toneladas de ayuda humanitaria de la campaña "Colombia, Un Solo Corazón"

Llegan a Pereira 440 toneladas de ayuda humanitaria de la campaña "Colombia, Un Solo Corazón"

La caravana de 33 camiones con donaciones de 14 empresas y ciudadanos, serán distribuidos entre las comunidades más afectadas de Risaralda.

Ayudas para damnificados por terremoto (1).jpg
Foto: AFP
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Este jueves, 20 de agosto, llegaron a Pereira 33 vehículos de carga con 440 toneladas de ayuda humanitaria que salieron desde el Centro Nacional de Acopio de la campaña liderada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, ubicado en el Vive Claro de Bogotá.

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Los artículos arribaron al departamento de Risaralda y fueron proporcionados gracias a las donaciones de los colombianos y de las empresas participantes. Entre estos se encuentran alimentos no perecederos, agua, productos de aseo, ropa, sábanas, kits de primeros auxilios, entre otros productos de primera necesidad.

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El cargamento de ayudas humanitarias como parte de la campaña “Colombia, Un Solo Corazón”, llegó a distintos centros de acopio de Pereira, y será coordinado y distribuido a los territorios más afectados y necesitados del departamento.

Terremoto en Pereira
Terremoto en Pereira
Foto: AFP

La caravana que partió el 19 de agosto contó la participación de 14 de las empresas más importantes del país como la Fundación Santo Domingo, D1, Cine Colombia (Ruta 90), Interrapidisimo, Ocesa, Postobón, Del Origen, Claro Colombia, Coca-Cola, Emprestur, Envía, Grupo Olímpica, Tiendas Ara y Servientrega.

Esta segunda flota humanitaria parte de la iniciativa de “Tigresas de la Patria", movimiento liderado por la primera dama de la Nación, busca continuar con el apoyo a las comunidades más afectadas por el movimiento telúrico que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó.

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Ahora bien, la primera caravana tuvo como punto de partida a Medellín y el destino fue la ciudad de Quibdó, permitiendo la entrega de más de 170 toneladas de ayuda humanitaria para los habitantes del Chocó.

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Las empresas participantes invitan a los ciudadanos del común a seguir haciendo sus donaciones en los centros de acopio ubicados alrededor del país para continuar con el apoyo de todos los damnificados del terremoto.

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