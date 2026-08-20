Listo el vicecontralor general que realizará empalme con contralor saliente Carlos Hernán Rodríguez

El contralor general saliente, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, confirmó que el proceso de empalme con el contralor general electo, Jorge Eliécer Laverde Vargas, contará con la coordinación del nuevo vicecontralor general, Francisco José Chaux Donado.

La confirmación quedó consignada en una comunicación oficial fechada el 20 de agosto de 2026 y dirigida a Laverde Vargas, en respuesta a la comunicación del 19 de agosto en la que se informó la designación de Chaux Donado como vicecontralor general de la República y coordinador del proceso de empalme.

En el documento, Rodríguez Becerra manifestó la “total disposición y compromiso institucional” de la administración saliente para desarrollar una transición “ordenada, transparente, rigurosa y constructiva”. El funcionario señaló que el propósito es garantizar la continuidad de la función pública y la salvaguarda de los recursos del país.

Para avanzar en ese proceso, la Contraloría General dispuso que la coordinación técnica, metodológica y operativa del empalme esté a cargo de Emiliano Alcides Zuleta Arzuaga, director de la Oficina de Planeación, y Becqui Paola Ordóñez, directora de la Oficina de Control Interno.



Según la comunicación, estos directivos trabajarán de manera articulada con el equipo directivo de la Contraloría General, tanto en sus niveles central como desconcentrado. Además, estarán a disposición de Chaux Donado y de su equipo de trabajo para concertar la propuesta metodológica, el cronograma de actividades y la conformación de las mesas temáticas.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación

La administración saliente también aseguró que pondrá a disposición del equipo entrante información “consolidada, confiable y verificable” sobre la situación misional, estratégica, presupuestal, jurídica, tecnológica y de talento humano de la entidad.

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Finalmente, Carlos Hernán Rodríguez Becerra le deseó a Jorge Eliécer Laverde Vargas “los mayores éxitos” en el inicio de su gestión al frente del máximo órgano de control fiscal del país.