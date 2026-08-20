EE. UU. se plantea cerrar un acuerdo de comercio recíproco con Colombia tras terremoto

El Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer, se reunió este jueves con el ministro de Comercio de Colombia, Mauricio Gómez Amín, para ratificar el apoyo de Washington tras el terremoto y acercar posturas para cerrar un acuerdo de comercio recíproco.

"Estamos comprometidos a fortalecer nuestros vínculos económicos y comerciales, incluso mediante la negociación expedita de un Acuerdo de Comercio Recíproco", aseguró Greer a través de un mensaje en X.

Tras reconocer que el sísmo ha planteado "un desafío difícil y temprano" para el Gobierno del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se mostró convencido de que ambas partes lograrán "grandes avances trabajando junto al ministro Gómez Amín y su equipo".

"Ya hemos progresado en varios asuntos pendientes desde hace tiempo y esperamos mantener una colaboración continua en el futuro cercano para encauzar nuestra relación comercial por una senda aún mejor", afirmó Greer, que, no obstante, no hizo ninguna mención concreta al asunto de la posible eliminación de los aranceles que Washington impone a Colombia.



El propio De la Espriella afirmó esta semana que el Gobierno de Estados Unidos tiene la disposición de suspender temporalmente los aranceles del 12,5 % a los productos de su país para aliviar a los empresarios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Así lo señaló el mandatario tras dialogar por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien reiteró esta solicitud y agradeció el apoyo que Washington "le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas".