Jorge Laverde se alista para asumir la Contraloría tras reunirse con presidente De La Espriella

Jorge Eliécer Laverde Vargas asumirá oficialmente como contralor general de la República el próximo jueves 27 de agosto, durante una ceremonia que se realizará en La Dorada, Caldas. La juramentación del funcionario le corresponde al presidente de la República.

Antes de su posesión, el funcionario electo sostuvo una reunión de trabajo con el jefe de Estado, Abelardo De La Espriella. El encuentro tuvo lugar el sábado en la noche y estuvo centrado, entre otros temas, en la necesidad de fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar una adecuada defensa y vigilancia de los recursos públicos.

La reunión hace parte de los acercamientos institucionales que adelanta el nuevo Gobierno con los organismos de control, con el propósito de fortalecer la coordinación y el compromiso de estas entidades con la vigilancia de los recursos del Estado.

Laverde fue elegido como contralor general el pasado 12 de agosto, durante una sesión del Congreso en pleno, en la que obtuvo 269 votos, dato que, entre otros, resalta la comunicación oficial al confirmar la reunión y destacar el amplio apoyo que obtuvo el nuevo jefe del ente de control fiscal.



El nuevo contralor es abogado constitucionalista y tiene una trayectoria de 12 años como secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República.

Con su próxima llegada a la Contraloría General, Laverde tendrá entre sus principales retos mantener una vigilancia efectiva sobre los recursos públicos y fortalecer las acciones institucionales para combatir la corrupción.

