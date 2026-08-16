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Blu Radio  / Nación  / Familia Gilinski donará $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali

Familia Gilinski donará $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali

El Presidente Abelardo De La Espriella confirmo que Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, le anunciaron una donación de apoyar la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali y les agradeció por la solidaridad.

Jaime y Gabriel Gilinski
Jaime y Gabriel Gilinski.
Foto: Redes sociales
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

La familia Gilinski anunció una millonaria donación para apoyar la recuperación de Cali tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, que afectó a varias regiones del país, dejando cientos de víctimas y graves daños en infraestructura.

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El anuncio fue dado a conocer este domingo 16 de agosto por el presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que habló telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, y que ambos le informaron sobre la donación.

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“Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali”, señaló De La Espriella en una publicación en X.

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El mandatario destacó el aporte de la familia Gilinski y lo calificó como un gesto de solidaridad con Colombia.

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La donación de los Gilinski se suma a otro aporte anunciado durante la emergencia, puesto que el pasado 14 de agosto la familia Santo Domingo también anunció una donación de $100.000 millones para contribuir a la atención de las víctimas del terremoto y apoyar la reconstrucción de las comunidades afectadas.

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