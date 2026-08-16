Familia Gilinski donará $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali

La familia Gilinski anunció una millonaria donación para apoyar la recuperación de Cali tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, que afectó a varias regiones del país, dejando cientos de víctimas y graves daños en infraestructura.

El anuncio fue dado a conocer este domingo 16 de agosto por el presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que habló telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, y que ambos le informaron sobre la donación.

“Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali”, señaló De La Espriella en una publicación en X.

Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali.



Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 16, 2026

El mandatario destacó el aporte de la familia Gilinski y lo calificó como un gesto de solidaridad con Colombia.

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La donación de los Gilinski se suma a otro aporte anunciado durante la emergencia, puesto que el pasado 14 de agosto la familia Santo Domingo también anunció una donación de $100.000 millones para contribuir a la atención de las víctimas del terremoto y apoyar la reconstrucción de las comunidades afectadas.

