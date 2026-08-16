Judicializan a presunto cabecilla de disidencias de las FARC por secuestro de cuatro militares

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Dairo Andrés Ríos Arango, alias ‘Jeffer’, señalado de pertenecer y ejercer funciones de liderazgo en el Frente Carlos Patiño, estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, con presencia en el departamento del Cauca.

De acuerdo con el material probatorio recopilado, Ríos Arango habría pertenecido inicialmente al Frente José María Becerra del ELN. En febrero de 2022 se habría desvinculado de esa organización y posteriormente habría establecido contacto con integrantes del Frente Carlos Patiño para ingresar a sus filas.

Según la Fiscalía, desde junio de ese año alias ‘Jeffer’ habría comenzado a integrar de manera permanente la estructura. Para facilitar su ingreso, presuntamente entregó material de guerra que pertenecía al ELN. Entre este se encontraban diez fusiles, dos ametralladoras, cinco carabinas calibre 7,62 milímetros y dos pistolas.

La investigación ubica su actividad ilegal en zonas rurales de Argelia, El Tambo, Patía y Balboa, en Cauca. Habría integrado también la columna Fardey Díaz, con injerencia en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, donde presuntamente ejercía funciones de mando, orientación y coordinación sobre otros integrantes.



Según la Fiscalía, durante su permanencia en el Frente Carlos Patiño también habría participado en confrontaciones armadas contra el Ejército Nacional y otras estructuras ilegales, adelantado actividades de control territorial y portado armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

Uno de los hechos que le atribuye la Fiscalía ocurrió en enero de 2023, cuando un sargento y tres soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados. Alias ‘Jeffer’ habría intervenido en las coordinaciones para lograr su liberación, junto con alias ‘Cardona’, señalado como comandante de la estructura Frente Carlos Patiño.

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Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. El procesado no aceptó el cargo y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

