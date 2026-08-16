En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Judicializan a presunto cabecilla de disidencias de las FARC por secuestro de cuatro militares

Judicializan a presunto cabecilla de disidencias de las FARC por secuestro de cuatro militares

Alias Jeffer, habría ejercido funciones de mando en la columna Fardey Díaz del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, en Cauca.

capturado
Foto: imagen de archivo, Freepik.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Dairo Andrés Ríos Arango, alias ‘Jeffer’, señalado de pertenecer y ejercer funciones de liderazgo en el Frente Carlos Patiño, estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, con presencia en el departamento del Cauca.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el material probatorio recopilado, Ríos Arango habría pertenecido inicialmente al Frente José María Becerra del ELN. En febrero de 2022 se habría desvinculado de esa organización y posteriormente habría establecido contacto con integrantes del Frente Carlos Patiño para ingresar a sus filas.

Últimas noticias

Jaime y Gabriel Gilinski
Nación

Familia Gilinski donará $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali

Casa afectada por el terremoto en El Cairo.
Nación

“Juntos reconstruimos la patria”, así será el plan para los damnificados por el terremoto

Según la Fiscalía, desde junio de ese año alias ‘Jeffer’ habría comenzado a integrar de manera permanente la estructura. Para facilitar su ingreso, presuntamente entregó material de guerra que pertenecía al ELN. Entre este se encontraban diez fusiles, dos ametralladoras, cinco carabinas calibre 7,62 milímetros y dos pistolas.

La investigación ubica su actividad ilegal en zonas rurales de Argelia, El Tambo, Patía y Balboa, en Cauca. Habría integrado también la columna Fardey Díaz, con injerencia en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, donde presuntamente ejercía funciones de mando, orientación y coordinación sobre otros integrantes.

Según la Fiscalía, durante su permanencia en el Frente Carlos Patiño también habría participado en confrontaciones armadas contra el Ejército Nacional y otras estructuras ilegales, adelantado actividades de control territorial y portado armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Uno de los hechos que le atribuye la Fiscalía ocurrió en enero de 2023, cuando un sargento y tres soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados. Alias ‘Jeffer’ habría intervenido en las coordinaciones para lograr su liberación, junto con alias ‘Cardona’, señalado como comandante de la estructura Frente Carlos Patiño.

Publicidad

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. El procesado no aceptó el cargo y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Relacionados

FARC

Disidencias Farc

Fuerzas Militares

Publicidad

Publicidad

Publicidad