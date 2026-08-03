Wingo transporta a 1,8 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026

El mercado aéreo colombiano registra un dinamismo sostenido durante el presente año. Wingo, la filial de bajo costo de Copa Holdings, cerró los primeros seis meses de 2026 con un balance operativo positivo al movilizar a más de 1,8 millones de viajeros. Esta cifra representa un incremento del 12 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, consolidando la tendencia de crecimiento de la compañía en la región.

Desempeño operacional y crecimiento doméstico

El motor principal de este resultado fue la operación doméstica, la cual registró 1,3 millones de pasajeros, logrando un notable aumento del 21 % frente al primer semestre de 2025. En paralelo, el segmento internacional contribuyó con cerca de 500 mil viajeros, apoyado por la apertura de nuevas frecuencias hacia destinos en el Caribe y Centroamérica, como Jamaica y Guatemala.

En términos de capacidad, la aerolínea ejecutó aproximadamente 12 mil vuelos durante el primer semestre, lo que supone un crecimiento del 13,5 % en su oferta de sillas. Eduardo Lombana, CEO de Wingo, subrayó que el enfoque estratégico ha sido la diversificación de la red y la conectividad regional. "Buscamos que los colombianos cuenten con alternativas a precios competitivos, manteniendo la confiabilidad y el sello distintivo de nuestra operación", indicó el directivo.

Medellín: el epicentro de la expansión

La capital antioqueña se reafirma como el segundo centro de operaciones más importante para la compañía. Durante el primer semestre, el flujo desde y hacia el Aeropuerto José María Córdova superó los 683 mil pasajeros. La estrategia en Medellín se consolidó con la inauguración de conexiones directas a Ciudad de Guatemala y Montego Bay (Jamaica), además de la reactivación de la ruta hacia Caracas, Venezuela.



Bucaramanga y Barranquilla: nodos clave

La expansión regional también tuvo como protagonistas a los Santanderes y la Costa Caribe. Bucaramanga registró un movimiento superior a los 103 mil pasajeros, impulsado por la apertura de rutas hacia Medellín, Cartagena, Barranquilla y la conexión internacional a Aruba. Con seis destinos directos, el aeropuerto de Bucaramanga se posiciona como la tercera base de operaciones más relevante para la aerolínea.

Simultáneamente, Barranquilla consolidó 195 mil pasajeros movilizados. La oferta desde la capital del Atlántico se vio reforzada con la nueva ruta directa a Aruba, que se suma a la red ya establecida hacia Panamá y diversas ciudades colombianas. Estos mercados reflejan la apuesta de Wingo por descentralizar la operación desde Bogotá.

Estrategia en Venezuela y eventos masivos

El mercado venezolano sigue siendo un componente estratégico para la conectividad regional. Con más de 45 mil viajeros movilizados entre Colombia y el país vecino, Wingo no solo reanudó la conexión Medellín-Caracas, sino que introdujo la ruta Bogotá-Valencia y operaciones chárter hacia la Isla de Margarita.

Finalmente, la aerolínea demostró capacidad de adaptación ante la demanda estacional al habilitar vuelos temporales hacia Valledupar durante el Festival de la Leyenda Vallenata. Con estos resultados, Wingo proyecta cerrar 2026 superando la meta de 4,2 millones de pasajeros transportados, manteniendo su ritmo de expansión en el mercado aéreo de bajo costo.