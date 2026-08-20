En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Impactantes videos del terremoto de 7.2 que sacudió a Perú este jueves

Impactantes videos del terremoto de 7.2 que sacudió a Perú este jueves

Videos captaron la evacuación de ciudadanos y los daños provocados por el movimiento telúrico, mientras las autoridades evalúan afectaciones y posibles réplicas.

Impactantes videos del terremoto de 7.2 que sacudió a Perú este jueves
Terremoto en Perú este jueves.
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Un fuerte terremoto sacudió a Perú durante la tarde de este jueves 20 de agosto de 2026 y generó momentos de tensión entre ciudadanos de diferentes zonas del país. El movimiento telúrico, registrado inicialmente con una magnitud de 7,0 en un boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro frente a la costa peruana, en el océano Pacífico.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la información entregada por el organismo técnico, el sismo ocurrió hacia la 1:00 de la tarde, hora local, y su epicentro se ubicó aproximadamente a 35 kilómetros al norte de Coracora y a unos 650 kilómetros al sur de Lima. El movimiento también fue percibido en la capital peruana, aunque con menor intensidad.

Últimas noticias

cuba.jpg
Mundo

EE. UU. endurece presión a Cuba: sanciona nueve entidades, incluido el ministerio de la Construcción

Terremoto en Perú 20 de agosto
Mundo

Terremoto en Perú este jueves 20 de agosto: esto se sabe

La fuerza del terremoto quedó registrada en varios videos que comenzaron a circular en redes sociales poco después del evento.

Uno de los principales efectos del sismo fue la evacuación preventiva de diferentes lugares. Empresas y establecimientos educativos activaron sus protocolos de emergencia y ordenaron la salida de trabajadores y estudiantes, ante el temor de que pudieran presentarse réplicas o daños estructurales.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En zonas de la región andina también se reportaron desprendimientos de piedras en algunas rutas, mientras que medios locales informaron sobre daños menores en viviendas. Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales como consecuencia del terremoto.

Publicidad

El Servicio Geológico Colombiano explicó que, al tratarse de un evento sísmico internacional, la información suministrada corresponde a un reporte preliminar y puede presentar modificaciones a medida que avanzan los análisis de las entidades sismológicas.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación y evalúan posibles afectaciones en las zonas cercanas al epicentro. Mientras tanto, las imágenes difundidas por ciudadanos permiten dimensionar los momentos de angustia que se vivieron durante el fuerte movimiento.

El terremoto volvió a poner en evidencia la importancia de mantener activos los protocolos de prevención ante este tipo de fenómenos naturales, especialmente en un país como Perú, ubicado en una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta.

Relacionados

Perú

Terremoto en Perú

Video

Publicidad

Publicidad

Publicidad