Terremoto en Perú este jueves 20 de agosto: esto se sabe

Un fuerte terremoto de magnitud 7,0 se registró este jueves 20 de agosto de 2026 en territorio peruano, de acuerdo con un boletín preliminar divulgado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento sísmico ocurrió a la 1:00 de la tarde, hora local, y tuvo su epicentro frente a la costa peruana, en el océano Pacífico.

Según el reporte presentado por el SGC, el epicentro aparece ubicado frente a la costa del Perú, aproximadamente a la altura de la zona sur del país. La información corresponde a un evento sísmico internacional, por lo que el organismo colombiano advirtió que los datos entregados inicialmente pueden presentar modificaciones mientras avanzan los análisis de las entidades sismológicas.

La magnitud preliminar establecida para el movimiento fue de 7,0, un nivel que corresponde a un sismo de gran intensidad y que puede generar fuertes sacudidas y daños, dependiendo de la profundidad, la distancia a las zonas pobladas y las condiciones de las construcciones. El boletín difundido por el SGC, sin embargo, no reportó inicialmente información sobre personas afectadas o daños materiales.

El evento se produjo en una región con alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas frente a la costa occidental de Sudamérica. Perú es uno de los países con mayor exposición a terremotos en la región, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre este tipo de fenómenos.



Este nuevo evento telúrico ocurre además en un contexto de elevada actividad sísmica en distintos lugares del mundo durante agosto, incluyendo el terremoto en Colombia y los duros temblores en España, México e Indonesia en la última semana.