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Médica relata cómo protegió a paciente durante terremoto: Mañanas Blu, jueves 20 de agosto 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 20 de agosto de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 20 de agosto de 2026:

  • José Ignacio López, presidente de ANIF, propuso redirigir recursos del Presupuesto General y de regalías que no han sido ejecutados, habilitar créditos con garantías para los damnificados y destinar temporalmente parte de las rentas de entidades como el SENA a la reconstrucción de colegios y hospitales.
  • Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, informó que al menos 8.000 familias cafeteras han resultado afectadas y 707 viviendas quedaron completamente destruidas.
  • La médica anestesióloga Claudia Komaromy relató cómo vivió el terremoto mientras preparaba a una paciente para una neurocirugía en el Hospital Universitario del Valle. Explicó que permaneció junto a ella mientras despertaba en medio del movimiento y que, una vez terminó el sismo, fue evacuada de manera segura.
  • Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia, aseguró que las relaciones entre ambos países atraviesan un nuevo momento y destacó avances en materia de visas, comercio y cooperación en seguridad. Señaló que Israel volverá a importar carbón colombiano, aunque en cantidades menores que antes.
  • Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, rechazó la decisión del Ministerio de Ambiente de dejar sin efecto una resolución que restringía la minería en una zona de Santurbán.

Escuche el programa completo aquí:

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