Médica relata cómo protegió a paciente durante terremoto: Mañanas Blu, jueves 20 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 20 de agosto de 2026:



José Ignacio López, presidente de ANIF, propuso redirigir recursos del Presupuesto General y de regalías que no han sido ejecutados, habilitar créditos con garantías para los damnificados y d estinar temporalmente parte de las rentas de entidades como el SENA a la reconstrucción de colegios y hospitales .

. Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, informó que al menos 8.000 familias cafeteras han resultado afectadas y 707 viviendas quedaron completamente destruidas .

. La médica anestesióloga Claudia Komaromy relató cómo vivió el terremoto mientras preparaba a una paciente para una neurocirugía en el Hospital Universitario del Valle. Explicó que permaneció junto a ella mientras despertaba en medio del movimiento y que, una vez terminó el sismo, fue evacuada de manera segura.

en el Hospital Universitario del Valle. Explicó que permaneció junto a ella mientras despertaba en medio del movimiento y que, una vez terminó el sismo, fue evacuada de manera segura. Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia, aseguró que las relaciones entre ambos países atraviesan un nuevo momento y destacó avances en materia de visas, comercio y cooperación en seguridad . Señaló que Israel volverá a importar carbón colombiano, aunque en cantidades menores que antes.

. Señaló que Israel volverá a importar carbón colombiano, aunque en cantidades menores que antes. Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, rechazó la decisión del Ministerio de Ambiente de dejar sin efecto una resolución que restringía la minería en una zona de Santurbán.

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